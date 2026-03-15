Resultado: América vence al Mazatlán con toque brasileño

A pesar de que no ofreció su mejor versión, todavía está muy lejos de alcanzarla, el América obtuvo una victoria importante (2-0) sobre el Mazatlán FC. Consiguió aire puro antes de encarar una semana que será vital.

Con más dudas que certezas y sin ser avasallador, el conjunto de André Jardine se impuso a los Cañoneros en el estadio Ciudad de los Deportes. Le cumplió a su afición.

Triunfo con sabor a Brasil para las Águilas. Raphael Veiga (43') y Vinícius Lima (82') fueron los encargados de darle una alegría a los seguidores azulcremas.

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Los dos jugadores brasileños lucen cada vez más adaptados y fueron fundamentales para que los de Coapa sumaron tres valiosos puntos que les permiten escalar hasta la séptima posición de la tabla general.

Entrar a la zona de Liguilla era uno de los objetivos que necesitaban alcanzar. Lo consiguieron.

Incluso, pudieron haber ganado por un marcador más abultado, pero el portero del Mazatlán FC fue pieza clave para que no fuera así. Evitó, por lo menos, tres ocasiones claras de gol.

Uno de esas posibles anotaciones fue el penalti que le atajó a Brian Rodríguez, apenas a los ocho minutos de haberse escuchado el silbatazo inicial. El Rayito cobró muy mal su disparo y no fue capaz de abrir el marcador.

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Aunque, el América sigue sin ofrecer ese rendimiento que les permitió conquistar un tricampeonato, con muy poco, ya está en la lucha para obtener uno de los boletos a la Fiesta Grande.

Además de las unidades, el equipo de André Jardine ganó confianza y motivación para afrontar una semana que no será nada sencilla. Tiene dos pruebas de fuego que superar.

El miércoles debe sellar su boleto para los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Tiene ventaja en el marcador global (1-0) ante el Philadelphia Union y cierra de local, por lo que puede ser mero trámite, pero no puede confiarse.

Después, en Liga MX, afronta uno de sus duelos más importantes del calendario: el Clásico Capitalino contra los Pumas.

El América respiró cierta tranquilidad, pero todavía falta lo mejor y lo más difícil del semestre. Semana clave para André Jardine y sus dirigidos.

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