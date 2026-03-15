El Azteca se prepara para volver y presume marcador del México vs Portugal

El Estadio Azteca ya entró en la recta final de su remodelación mayor y genera entusiasmo entre los seguidores del futbol mexicano. A solo dos semanas de su reapertura oficial, programada para el 28 de marzo con el amistoso internacional entre la Selección Mexicana y Portugal, el coloso exhibe progresos notables en su interior, especialmente de noche.

Videos compartidos en redes sociales revelan que el césped ya luce casi al cien por ciento para recibir acción de alto nivel.

Las nuevas butacas, incluidas las áreas preferenciales y VIP, avanzan en su instalación a gran velocidad y aparentemente ya están instaladas casi en su totalidad.

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La última actualización de los avances recae en aspectos como las pantallas gigantes y sistemas audiovisuales.

¿Cuáles fueron las pruebas que se filtraron en las redes sociales?

En las últimas horas, el equipo técnico realizó pruebas intensas de iluminación y de pantallas LEDs, los cuales cubren completamente los anillos de palcos, con tonos rojos que destacan en las grabaciones nocturnas.

Las dos líneas de pantallas LED ya funcionan a pleno rendimiento, y en ellas apareció el marcador preliminar del encuentro: banderas de México y Portugal junto a la anotación de los goles, lo que avivó la emoción entre los aficionados.

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De igual forma, el sistema de sonido instalado semanas atrás superó pruebas recientes para asegurar una experiencia acústica clara y potente durante el evento.

Aunque algunas obras periféricas y detalles continuarán tras de la reapertura, el inmueble principal se muestra en condiciones avanzadas para albergar a miles de espectadores.

Este partido amistoso servirá como ensayo general antes de que el Estadio Azteca reciba el partido inaugural del Mundial 2026 en junio.