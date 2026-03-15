Con buenas actuaciones en la Liga MX Femenil y en torneos de la Concacaf, Katia Itzel García ha ganado, semestre a semestre, mayor proyección dentro del futbol mexicano. Su desempeño le ha permitido participar incluso en competencias internacionales de alto nivel, como los Juegos Olímpicos.

Esas credenciales le han abierto la puerta para aparecer en el radar como posible representante de la zona en la Copa del Mundo de 2026, una posibilidad que no comparte del todo un experimentado analista de TV Azteca.

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Se trata de Francisco Chacón, exárbitro de la Liga MX, quien tras observar el partido entre León y Xolos de Tijuana, dirigido por García, no dudó en expresar su inconformidad. A través de su cuenta en X, el ahora analista se lanzó contra la silbante.

Chacón, actual colaborador de la cadena del Ajusco, cuestionó la labor de Katia Itzel, quien, pese a formar parte del grupo de las mejores árbitras centrales del mundo, presentó complicaciones durante el encuentro.

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"La incapacidad de ‘Juan’ se demuestra en cada partido. En todos tiene serios problemas de autoridad, conducción de juego y criterio para sancionar faltas, además de errores de reglamento. Sin mencionar que sus compañeros ya no quieren salir con él, pues piensa que el mundo gira en su contra. Juan (Katia Itzel) es el peor árbitro de la Primera División; eso no lo digo yo, lo dicen todos los equipos a los que arbitra cada semana", escribió.

Las declaraciones del exárbitro generaron debate en torno a las actuaciones de Katia Itzel García, quien debutó en la Segunda Premier en 2016 y ha recibido múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera arbitral.