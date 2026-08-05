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A partir del 1 de agosto, el Infonavit implementó de manera obligatoria el uso de la Firma Electrónica Avanzada en todos los procesos relacionados con la contratación de obra, adquisiciones, arrendamientos y servicios, con el objetivo de simplificar sus procedimientos.
Esto permite agilizar la formalización de los contratos y garantizar la continuidad operativa, dando la posibilidad de realizar esta actividad en cualquier momento y lugar en el que se encuentren las personas involucradas en la firma.
Además de simplificar los procedimientos administrativos, estas acciones permiten optimizar los tiempos de respuesta, validar los documentos mediante procesos digitales y reducir el uso de papel.
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También contribuyen a la certeza jurídica y mejoran la transparencia, ya que los contratos pueden ser publicados con mayor agilidad en el sitio web del Instituto.
Para conocer los pasos para utilizar la Firma Electrónica Avanzada en contratos con el Infonavit, se puede ingresar al siguiente video: https://youtu.be/GtsJtmNGhT0?si=gljTYPY6lLL11CWi
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La firma electrónica comenzó a utilizarse con la aprobación del Consejo de Administración del Instituto, desde diciembre de 2025, mediante un programa piloto de transición exitoso, durante el cual coexistió con la firma autógrafa.
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