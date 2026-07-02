El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) entregó las primeras Viviendas del Bienestar en el fraccionamiento “Infonavit Virreyes” en Los Mochis, Sinaloa, complejo que cuenta con un total de 768 hogares.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que a nivel nacional ya se cuenta con 98 conjuntos habitacionales donde se están colocando viviendas, y que ya se han entregado más de 26 mil hogares. En julio, se abrirán 18 fraccionamientos más en distintos estados del país.

Para Sinaloa, se tiene proyectada la construcción de 37 mil viviendas por parte del Instituto durante el sexenio, de las cuales ya se tienen contratadas 20 mil 700 para su construcción y, agregó que, en los próximos meses se iniciará obra en otras 16 mil 200, con lo que se estará a solo 100 viviendas de cumplir la meta.

Posteriormente, en un evento con derechohabientes y sus familias, subrayó que antes había 30 requisitos para acceder a un crédito, pero ya se eliminaron y ahora solo es necesario cumplir con tres condiciones: tener 6 meses de antigüedad en el trabajo, ganar entre 1 y 2 salarios mínimos y no tener un financiamiento hipotecario.

Por otro lado, el director general del Infonavit informó que de los 4 millones 856 mil créditos que eran impagables y fueron reestructurados a nivel nacional, mediante el programa Infonavit Solución Integral, 164 mil corresponden a familias sinaloenses que ya están en condiciones de pagar su crédito porque les bajó el saldo, la tasa de interés o la mensualidad.

Durante su intervención, la titular de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, destacó que este programa, diseñado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es un proyecto histórico y humanista que garantiza el derecho a la vivienda.

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Esta es la segunda entrega de viviendas que se lleva a cabo en Sinaloa por parte del Infonavit y la número 29 a nivel nacional, en el marco del programa que contempla la edificación de 1 millón 200 mil viviendas en el país por parte del Instituto.

La entrega estuvo encabezada por el director general del instituto, Octavio Romero Oropeza; la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel; y Francisco Barrón Aguayo, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

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