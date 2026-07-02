La cuenta regresiva para el partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 también encendió una rivalidad inesperada en la música. Todo comenzó cuando Liam Gallagher pronosticó que la selección inglesa vencería 5-0 al Tricolor, una declaración que no tardó en viralizarse y que encontró respuesta del otro lado del Atlántico.

Fher Olvera, vocalista de Maná, apareció en un video con la bandera de México para responder al cantante de Oasis. "¿5-0? No manches, ubícate", dijo entre risas, antes de lanzar un "ahí nos vemos el domingo", que convirtió el intercambio en una especie de previa musical del encuentro mundialista.

Aunque el resultado real se definirá en la cancha, lo sucedido abrió la puerta a otra pregunta: si Maná y Oasis se enfrentaran como dos equipos de futbol, ¿quién se llevaría la victoria?

Primer tiempo: venta de discos

Oasis inicia con ventaja. La banda ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo desde su debut en la década de los noventa, una cifra que la coloca entre los grupos más exitosos de la historia del rock.

Pero Maná no se queda atrás. La alineación mexicana acumula más de 45 millones de álbumes vendidos y se mantiene como la banda de rock en español con mayor éxito comercial a nivel internacional.

Marcador: Oasis 1-0 Maná.

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Goles: los himnos que nunca salen de la alineación

Si los goles fueran canciones, ambos equipos tendrían grandes delanteras.

Oasis saldría al ataque con "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger", "Champagne Supernova" y "Live Forever", temas que marcaron a toda una generación y siguen entre los más reproducidos del britpop.

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Maná respondería con "Rayando el Sol", "Oye Mi Amor", "Clavado en un Bar", "Labios Compartidos" y "Mariposa Traicionera", canciones que han permanecido durante décadas en la radio, los conciertos y las playlists de América Latina.

Marcador: empate.

Títulos ganados

En cuanto a trofeos, Maná presume cuatro premios Grammy, además de una colección de Latin Grammy que la convierten en una de las bandas latinas más reconocidas.

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Oasis, por su parte, levantó siete Brit Awards y conquistó el Reino Unido durante la explosión del britpop, convirtiéndose en una referencia obligada del rock británico.

Marcador: empate.

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La afición

Aquí el duelo también está parejo.

Oasis llega con ventaja en Spotify al reunir alrededor de 33 millones de oyentes mensuales, mientras que Maná ronda los 27 millones. Sin embargo, la banda mexicana supera a los británicos en seguidores dentro de la plataforma.

En redes sociales el partido cambia de dueño. Oasis suma una comunidad mayor en Instagram, mientras que Maná domina YouTube con una base de suscriptores considerablemente más grande y millones de reproducciones de sus videoclips.

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Marcador: empate técnico.

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¿Quién gana?

Si el partido se jugara en Reino Unido, Oasis tendría la localía y una historia difícil de igualar. Si el silbatazo inicial sonara en México o en cualquier rincón de América Latina, Maná contaría con un estadio lleno a su favor.

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Al final, como ocurre con el futbol, el resultado depende del lado de la tribuna desde donde se mire. Lo que sí es un hecho es que el pique entre Liam Gallagher y Fher Olvera convirtió un partido del Mundial 2026 en un clásico que también se disputa entre fans.

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