La Selección Mexicana vive una de sus mejores participaciones en la historia de la Copa del Mundo tras arrastrar una racha de cuatro victorias consecutivas sin recibir goles en esta edición de la justa veraniega. El domingo, enfrentará a Inglaterra en el estadio Ciudad de México por los octavos de final y en una nueva edición de Con los de Casa, el Coordinador General de Deportes de EL UNIVERSAL, Daniel Blumrosen, pronosticó el triunfo tricolor.

Junto a David Aponte y Maite Azuala, se analizó el proceso de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo y Blumrosen sentenció que “lo que ha hecho la selección es una cosa increíble, México nunca había ganado cuatro partidos en un Mundial, sin goles en contra, con puras victorias, es una cosa que ni los más optimistas creían, y cada vez juega mejor".

El próximo encuentro será contra una de las potencias como Inglaterra, que clasificó a octavos de final tras vencer a la República Democrática del Congo (2-1) en Atlanta; sin embargo, los europeos saldrán de Estados Unidos por primera vez en el Mundial y tendrán que lidiar con la altitud de la capital mexicana.

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"Mi pronóstico es que México va a ganar 1-0 aunque será un partido más difícil que contra Ecuador, porque Inglaterra tiene mejores jugadores, Ecuador tenía dos o tres playmakers... Inglaterra tiene nueve. De entrada, los jugadores ingleses que juegan en su liga, están al nivel del mar y han jugado en cuatro ciudades. Dallas de 120 metros, Boston, que es puerto, Nueva York, que está a nivel del mar, y apenas jugó en Atlanta, a 300 metros sobre el nivel del mar, y va a tener que subir a 2 mil en México. Hoy el técnico lo primero que dijo es que 'estamos contentos, pensando en México y preocupados por la altitud'", agregó.

El Director General de esta casa editorial mencionó que los tres factores a favor con los que cuenta el Tri en octavos de final son: "el estadio y la afición, la altura y el nivel actual de la Selección Mexicana".

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Javier Aguirre y Rafael Márquez: los cerebros detrás el éxito tricolor

Esta participación histórica de la Selección Mexicana no se podría entender sin el trabajo técnico y táctico del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre y Rafael Márquez.

“Uno complementa al otro, Aguirre dirigió en España, en selecciones como Japón y Egipto, no tuvo quizás los mejores resultados pero es mundialmente reconocido, tiene mucha experiencia, y del otro lado tienes a uno de los dos mejores jugadores mexicanos de la historia. Algunos jugadores como Johan (Vásquez) dicen que Rafa es su ídolo y da mucha legitimidad. Aguirre quizás es la parte fuerte, el enojón y Rafa un poco más consentidor”, mencionó Daniel Blumrosen.

La columnista Maite Azuela, destacó que su trabajo “no tiene sólo que ver con cuál va a ser su papel en la cancha, también la integración del equipo”.

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"México es el alma del Mundial"

El próximo partido contra Inglaterra será especial no sólo por ser el juego de octavos de final y la oportunidad que tienen los dirigidos por Javier Aguirre para hacer historia, también por ser el último juego que se dispute en México por el resto de la Copa del Mundo. Sin embargo, quedó claro que el ambiente que se vivió en el país fue superior a lo demostrado en Estados Unidos y Canadá.

“No recuerdo haber visto lo que estamos viendo ahora, México se está llevando la fiesta", mencionó Aponte, apoyado por Daniel Blumrosen, quien destacó que “la FIFA no creo que debe estar arrepentida pero sí que pudo haberle dado más partidos a México que es el alma de la Copa del Mundo. En el Fan Fest de Dallas, Miami, no se parece nada a los de México. Los estadios sí, pero no tienen el alma. El alma del Mundial es México”.

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¿Cómo nació la frase '¿Y SI SÍ?'

Al repasar las figuras y virtudes de este combinado azteca, donde fueron mencionados Julián Quiñones, Gilberto Mora y Raúl Rangel, el Coordinador General de Deportes señaló al mediocampista Erik Lira, el "motor" de esta selección y el responsable de contagiar a sus compañeros la mentalidad de que México puede ganarlo todo.

“México es un equipo que tiene hambre, que Javier Aguirre ha hecho que recuperara la Selección. Javier Aguirre convenció que hay que entregarse por la selección, ver lo que significa jugar para tu país y para eso hay un futbolista que es Erik Lira, y él es la pieza clave, ha contagiado mucha mentalidad y él es el creador de donde emanó el: ¿y si sí?. Empezó en redes sociales pero él lo asumió como tal y lo empezó a decir. Es como una nueva versión del “sí se puede”, explicó.