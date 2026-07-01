Con el triunfo de Inglaterra sobre la República Democrática del Congo, se confirmó que los europeos serán el próximo rival de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El próximo domingo a las 18:00 horas, en el estadio Ciudad de México, ingleses y aztecas se enfrentarán por un boleto a los cuartos de final, y uno de los motivos para ilusionarse para el público mexicano es la hegemonía del delantero Raúl Jiménez sobre el portero Jordan Pickford.

Tras confirmarse el duelo entre México e Inglaterra, el especialista en estadísticas y datos del futbol mexicano, Óscar Guevara, reveló que el canterano de las Águilas del América tiene como víctima favorita al guardameta nacido en Sunderland.

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Desde su llegada a la Premier League en 2018 con el Wolverhampton, equipo al que regresará para la próxima campaña, Jiménez anotó 68 goles incluido su paso reciente por el Fulham. Seis de esos goles se los anotó a Pickford, guardameta del Everton. Este domingo, en el Coloso de Santa Úrsula, se vuelven a enfrentar.

En esta Copa del Mundo, Jiménez lleva dos goles en tres partidos. El primero, frente a Sudáfrica; el segundo, contra Ecuador en dieciseisavos de final. Está a dos goles de igualar la marca histórica de Javier Hernández y Luis Hernández como máximos anotadores mexicanos en la justa veraniega.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO MÉXICO VS INGLATERRA?

Día: domingo 5 de julio

Hora: 18:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido a través del sitio web de EL UNIVERSAL Deportes y De10 Sports.

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