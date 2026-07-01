El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmó este miércoles que sus pupilos pueden afrontar dificultades con los 2 mil 240 metros de altitud Ciudad de México, donde enfrentarán al Tri en los octavos de final del Mundial, y en cuyo estadio, el Azteca, hace 40 años Diego Armando Maradona dejó a los Tres Leones en la cuneta con dos goles antológicos.

Sin embargo, Tuchel no hizo mención a ese partido de cuartos del Mundial de México 1986 cuando se le preguntó en rueda de prensa por el estadio de la capital mexicana, y aseguró que aún tiene la cabeza puesta en la trabajada victoria sobre República Democrática del Congo de hoy en Atlanta.

"Todavía no (he pensado sobre ello). Acabo de salir de este partido e intento disfrutarlo, pero es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar; contra México en el Azteca", explicó el alemán, sin mencionar aquel partido de hace 40 años.

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"Es emocionante jugar en el Estadio Azteca contra México" 😍 🇲🇽



Thomas Tuchel no puede esperar más el jugar en el Coloso de Santa Úrsula ante los locales 🏟️ 🔥 pic.twitter.com/qCzhb2wp87 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 1, 2026

En ese estadio en 'el Pelusa' eliminó a una formación inglesa liderada por Glenn Hoddle y Gary Lineker gracias, primero, a la 'Mano de Dios' y después al considerado como el mejor gol de la historia de los Mundiales, en el que recorrió 60 metros en unos 10 segundos mientras se libraba de seis ingleses, incluido el portero Peter Shilton.

"Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días. Y seguramente surgirán más obstáculos, pero estamos preparados para ello", añadió Tuchel con respecto al encuentro en México del 5 de julio.

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Tuchel si habló de otra maldición rota: desde la final que ganó en 1966 Inglaterra no había ganado hasta hoy una eliminatoria mundialista si le habían anotado primero.

"Esa es una buena señal, muy buena", dijo el expreparador del Paris Saint-Germain, que consideró que la remontada inglesa de hoy "simplemente muestra el nivel de determinación, y el nivel de fe, y de concentración" de la selección que dirige.

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Tuchel consideró que su equipo fue hoy el mejor en la cancha y alabó su capacidad para no aceptar la derrota y su insistencia ante la portería congoleña, donde Lionel Mpasi tuvo una actuación estelar que mantuvo a Inglaterra sin goles hasta el minuto 75.

Harry Kane celebra su primera anotación en el duelo de Inglaterra ante el Congo. FOTO: Imago7

Preguntado sobre la dependencia del equipo de su capitán, Harry Kane, que hoy anotó los dos tantos, el seleccionador de Inglaterra aseguró que no contempla jugar sin él.

"Si hubieran pasado unos minutos más sin que lográramos el empate, sin duda habríamos dado entrada a un segundo delantero. Por supuesto, existe la idea de utilizar a Ollie (Watkins) o a Ivan (Toney), pero el plan no es jugar sin Harry (Kane)", explicó.

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Después de que Inglaterra saliera refrescada y con mejor juego después de ambas pausas de hidratación, Tuchel dijo que simplemente tratar de sacar provecho de una situación que en realidad no le gusta.

"Intento aprovechar al máximo la situación, pero sabéis que realmente no me gustan (las pausas de hidratación). Disfruto más del fútbol cuando se desarrolla con un impulso que se va acumulando", dijo.