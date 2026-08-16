Pepe Aguilar cumplió 58 años, mismos que festejó en compañía de su familia incluido su yerno Christian Nodal, que se sumó a Ángela y Leonardo para cantar las mañanitas.

"Un año más de vida, de música y de momentos que se quedan para siempre. Gracias a mi familia, a mis amigos y a todos los que están conmigo celebrando un año más. Pero sobre todo, gracias a ustedes, mi público, por acompañarme siempre, por su cariño y por seguir haciendo que la música sea una parte tan importante de mi vida.¡Gracias por tanto cariño!", escribió el cantante en sus redes sociales junto al video.

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Pepe Aguilar celebra 58 años rodeado de su familia.

“La Captura”: Historia del Chapo con Poncho Herrera atrapa

La próxima película mexicana de Netflix, “La Captura”, también atrapó la atención de la gente, comenzando por su elenco, en el que se incluyen como protagonistas Poncho Herrera y Noé Hernández, bajo la dirección de Chava Cartas.

La cinta que llegará a la plataforma el 21 de agosto además está basada en dos crónicas realizadas por Héctor De Mauleon para EL UNIVERSAL, relatando la historia de los dos policías que capturaron a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Los Mochis, Sinaloa.

Raúl Rocha Cantú de vacaciones

Ocho meses después de que la Fiscalía General de la República girara una orden de aprensión en su contra, a la que se le sumó una nueva hace un par de días, Raúl Rocha Cantú fue captado en Mónaco aparentemente de vacaciones.

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El empresario y co propietario de Miss Universe está acusado de los presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas, contrabando de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como lavado de dinero.

Cantú fue grabado por “Class of Palm Beach”, en donde se le cuestionó por el reloj que portaba, mismo que pese a no mencionarlo abiertamente pertenece a Patek Philippe Aquanaut, marca que supera el millón de pesos en sus productos.

Verónica Castro se roba graduación de su hijo Cristian

Cristian Castro se graduó de la prepa esta semana, y aseguró que ya piensa en la Universidad, pero la ceremonia se la robó su madre, Verónica Castro al reaparecer en público utilizando un tanque de oxígeno.

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La actriz también presentó dificultades para caminar, sobre esto, la también conductora no ha emitido comentario, por lo que algunos de sus seguidores se han mostrado preocupados por su salud.

La Vero también asistió a uno de los conciertos de su hijo en el Auditorio Nacional, donde estuvo en las primeras filas como la fan número uno.

La actriz Verónica Castro, en su calidad de madrina de los graduados, entre los que se encontraba su hijo Cristian, les dedicó un mensaje alentador. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Maratón de cine mexicano

El cine mexicano se presentó por partida doble esta semana en lo más buscado, sobre todo en el Día del Cine Mexicano, con las cinco producciones más vistas y con anécdotas poco conocidas.

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Entre estas cintas se encuentran “No se aceptan devoluciones”, “El Chanfle” y “Nosotros los Nobles”, si quieres termina de conocer el top y en donde verlas no olvides leer la nota completa aquí:

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