Universal Deportes | 01-07-26 | 15:25 |

Este martes se vivió una noche histórica con la en dieciseisavos de final del Mundial 2026 y así romper una racha de 40 años sin ganar un duelo de eliminación directa dentro de este torneo.

Como se han visto en las imágenes y videos, los festejos por la victoria del equipo mexicano han sido históricas, tal y como sucedió en la noche del martes cuando alrededor de un millón de personas llegaron para celebrar en el , pero esos festejos no se quedan ahí.

La ilusión por el trabajo de Javier Aguirre es tan alta que parece imposible no contagiarse de la misma y los propios seleccionados vivieron los festejos de primera mano.

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A lo largo de estos meses, el Tri se ha concentrado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) que se ha convertido en el hogar de todos los seleccionados e integrantes de la escuadra nacional, por lo que después de cada juego en el país regresan a ese lugar para descansar, aunque ayer les esperaba una sorpresa.

Los vecinos de la colonia en la que está el CAR salieron a la calle para darle una fenomenal bienvenida a los jugadores y al staff en general, luego de su gran victoria en el estadio Ciudad de México.

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Entre cánticos, espuma, trompetas y porras, el camión de México hacia su entrada triunfal a las puertas del búnker tricolor. En un momento del video, se observa como a una camioneta del staff se le aplica la famosa "sacudida" que hacen los aficionados a los autos, desatando las risas de quienes viajaban dentro del vehículo.

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