Este martes se vivió una noche histórica con la Selección Mexicana que eliminó a Ecuador en dieciseisavos de final del Mundial 2026 y así romper una racha de 40 años sin ganar un duelo de eliminación directa dentro de este torneo.

Como se han visto en las imágenes y videos, los festejos por la victoria del equipo mexicano han sido históricas, tal y como sucedió en la noche del martes cuando alrededor de un millón de personas llegaron para celebrar en el Ángel de la Independencia, pero esos festejos no se quedan ahí.

La ilusión por el trabajo de Javier Aguirre es tan alta que parece imposible no contagiarse de la misma y los propios seleccionados vivieron los festejos de primera mano.

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A lo largo de estos meses, el Tri se ha concentrado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) que se ha convertido en el hogar de todos los seleccionados e integrantes de la escuadra nacional, por lo que después de cada juego en el país regresan a ese lugar para descansar, aunque ayer les esperaba una sorpresa.

Los vecinos de la colonia en la que está el CAR salieron a la calle para darle una fenomenal bienvenida a los jugadores y al staff en general, luego de su gran victoria en el estadio Ciudad de México.

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Entre cánticos, espuma, trompetas y porras, el camión de México hacia su entrada triunfal a las puertas del búnker tricolor. En un momento del video, se observa como a una camioneta del staff se le aplica la famosa "sacudida" que hacen los aficionados a los autos, desatando las risas de quienes viajaban dentro del vehículo.