La Catedral del Futbol bendecida por los Dioses —como etiquetó Gianni Infantino al Estadio Ciudad de México— lo volvió a hacer. Una nueva historia gloriosa se escribió con el triunfo (2-0) de la Selección Mexicana sobre Ecuador en los Dieciseisavos de Final del Mundial de 2026. Después de 40 años, el Tricolor volvió a ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

El recuerdo de aquella victoria sobre Bulgaria (2-0) con los goles de Manuel Negrete y Raúl Servín era tan nostálgico como incómodo, gracias a la exigencia del público mexicano de volver a festejar un partido “mata-mata”. En ese entonces, Javier Aguirre era jugador del Tricolor y ahora, desde el banquillo, guió al combinado nacional a su segunda conquista en instancias definitivas.

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Selección Mexicana en festejo, tras avanzar a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de 2026 - Foto: Diego Simón Sánchez | EL UNIVERSAL

Antes del comienzo del partido, dos leyendas como Hugo Sánchez y Jorge Campos aparecieron en las pantallas gigantes con el siguiente mensaje: “El Estadio Azteca, un lugar mítico, donde el futbol es obsesión”, y más que un comentario motivacional, fue una descripción exacta de lo que representa este histórico inmueble del futbol mundial.

A diferencia de lo que pasó después de esa icónica victoria hace 40 años, que México jugó en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León, esta vez el Tricolor se quedará en el Coloso de Santa Úrsula para su próximo compromiso, donde tiene una cita con la historia.

En esta cancha, convertida en una auténtica fortaleza, la Selección Mexicana se mantiene invicta en Copas del Mundo, y ahora espera por el ganador del partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo para ver a quién enfrentará en Octavos de Final, con una misión clara: volver a jugar unos Cuartos de Final. Ee tan ansiado quinto partido que esta vez será el sexto, por las modificaciones al formato del torneo.

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