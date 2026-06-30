La ilusión se convirtió en confianza y la confianza en un grito que retumbó en cada rincón del Estadio Ciudad de México.

La anotación de Julián Quiñones no solo puso en ventaja a la Selección Mexicana ante Ecuador, también desató una explosión de esperanza entre miles de aficionados que comenzaron a creer en el sueño de ganar el mundial puede ser una realidad.

En medio de una atmósfera eléctrica, con las tribunas entregadas y el equipo de Javier Aguirre dominando el encuentro, una frase comenzó a abrirse paso entre cánticos, aplausos y banderas tricolores. "¿Y si sí?", corearon al unísono los seguidores mexicanos, convirtiendo en eco colectivo el mensaje que ha acompañado al Tricolor durante toda la Copa del Mundo.

Por unos instantes, el estadio dejó de pensar únicamente en el pase a la siguiente ronda y se permitió imaginar algo más grande: la posibilidad de que México haga historia en casa y luche por el título más importante de su historia.

El ya famoso "¿Y si sí?", que durante días acompañó las conversaciones de los aficionados mexicanos sobre una posible hazaña mundialista, pasó del mundo digital a convertirse en un grito ensordecedor, que regresó con el segundo de México tras la anotación de Raúl Jiménez.