Una pluma de construcción de aproximadamente 20 metros de longitud se desplomó mientras era utilizada para realizar maniobras en una excavación, en calles de la colonia Agua Caliente, en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el incidente ocurrió en el cruce de Privada de Agua Caliente y Agua Caliente, donde la estructura utilizada en los trabajos de construcción cayó durante las maniobras.

Como consecuencia del desplome, una persona resultó afectada y tuvo que ser trasladada por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.

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Una pluma de construcción de 20 metros se desplomó en la alcaldía Iztacalco. | Foto: Especial.

“En Privada de Agua Caliente y Agua Caliente, colonia Agua Caliente, se registró el desplome de una pluma de construcción de aproximadamente 20 m, la cual era utilizada para realizar maniobras en una excavación”, explicó.

“Derivado de este incidente, una persona que resultó afectada fue trasladada por sus propios medios al hospital. Personal de la alcaldía queda a cargo del seguimiento correspondiente. Situación controlada”, agregó.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recalcó que la situación quedó controlada y que personal de la alcaldía Iztacalco quedó a cargo de dar seguimiento al incidente.

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