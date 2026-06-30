No importa si es con llovizna, una tromba de agua o una fuerte tormenta eléctrica. La afición está ilusionada y comprometida con la Selección Mexicana, sin condiciones.

Después de una fase de grupos inolvidable, comenzó “una nueva Copa del Mundo”, esa donde los juegos son a matar o morir. Por eso, la invitación desde las cuentas oficiales de redes sociales de la Selección Mexicana a los aficionados fue clara: pintar el Coloso de Santa Úrsula de verde. Y así fue. Las tribunas del mítico inmueble azteca lucieron el color de la camiseta titular azteca.

Desde el trayecto al Estadio Ciudad de México en el Tren Ligero se sentía la pasión, también la tensión. Miles de fanáticos tomaron el transporte desde la estación de Tasqueña hasta el Estadio Azteca, y aunque los pocos ecuatorianos que compartieron el viaje no se salvaron de algunos cánticos en su contra, la convivencia fue pacífica.

Con la lluvia, los ánimos de la afición no se apagaron, por el contrario, tomaron los túneles del estadio para beber y bailar con amigos y desconocidos. Una vez adentro, sonó “México en la piel” de Luis Miguel, y el público cantó al unísono. De acuerdo con el Comité Organizador, los gritos de las gradas alcanzaron los 149 decibeles.

“El Estadio Azteca, un lugar mítico, donde el futbol es obsesión”, fue el mensaje que dieron Hugo Sánchez y Jorge Campos desde las pantallas gigantes, acompañados de un show de luces, antes del comienzo del partido. Después, el ‘Mariachi Perla’ interpretó un clásico de la cultura mexicana, ‘El Mariachi Loco’.

Lamentablemente, el grito homofóbico dijo presente por segundo partido consecutivo; esta vez, la víctima fue Hernán Galíndez, guardameta de Ecuador.

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Por primera vez en esta Copa del Mundo, en una de las cabeceras del Coloso apareció un grupo de animación tricolor con instrumentos que marcaron el ritmo de las porras para animar a la Selección Mexicana, que volvió a vivir una fiesta mundialista inolvidable.

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