Lamentablemente, la fiesta de la afición tricolor, que acompaña a la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo, volvió a verse manchada por el grito homofóbico que retumbó en las tribunas del estadio Ciudad de México; esta vez, la “víctima” fue Hernán Galíndez, portero de Ecuador.

La famosa expresión que la FIFA mantiene prohibida por considerarla discriminatoria, apareció por primera vez al minuto 6, cuando la euforia del público por el comienzo del partido seguía en su máximo nivel.

Sin embargo, ese mal que acompaña a la afición mexicana se repitió -al menos- tres veces antes de la media hora de partido.

A pesar de las campañas de concientización, los constantes llamados de la Federación Mexicana de Futbol y las sanciones impuestas en el pasado, todavía existen aficionados que no hace caso y dejan que desear con su reprobable grito, que lo único que deja es consecuencias para el Tri.

Por ahora, la FIFA no ha tomado acción contra México por los gritos en esta Copa del Mundo, pero existen los antecedentes que podrían poner en riesgo el desarrollo del partido.