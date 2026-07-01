Comienza la fase en la que fallar no está permitido. El margen de error se reduce a cero en esta Copa del Mundo de 2026 y la Selección Mexicana buscará esta noche su boleto a los Octavos de Final frente a Ecuador.

Sigue AQUÍ minuto a minuto todas las acciones del encuentro de la Selección Mexicana contra Ecuador, desde el Estadio Ciudad de México.

México vs Ecuador | Las acciones más destacadas del partido | HOY, martes 30 de junio

Universal Deportes 06:25 PM Alineación de Ecuador para enfrentar a México.

Alineación de Ecuador para enfrentar a México en los 16vos de Final del Mundial de 2026 - Foto: @LaTri en X

Universal Deportes 06:15 PM Así recibió la afición a la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México.

Así llegó la Selección Mexicana al Estadio Ciudad de México para disputar los 16vos de Final del Mundial de 2026 - Foto: Imago7

Universal Deportes 06:00 PM Once titular de la Selección Mexicana, a una hora para que ruede el balón en el Estadio Ciudad de México.

Alineación de la Selección Mexicana para los 16vos de Final del Mundial de 2026 ante Ecuador - Foto: EL UNIVERSAL

Universal Deportes 05:54 PM Con Gilberto Mora como titular, ésta será la alineación de la Selección Mexicana para enfrentar a Ecuador. Portería: Raúl Rangel. Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo. Medios: Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora. Delanteros: Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Roberto Alvarado.

Universal Deportes 05:40 PM Afuera del Estadio Ciudad de México también venden las monedas conmemorativas del Mundial 2026.

¡En $400 pesos!



Cerca del 🏟️ Ciudad de México venden las cuatro monedas conmemorativas del Mundial 2026, con su coleccionador ⚽️🇲🇽



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Universal Deportes 05:33 PM ¿Y si sí? México entero vuelve a ilusionarse con el Tri; Ecuador llega furioso por la serenata El análisis con EL UNIVERSAL Deportes, desde el Estadio Ciudad de México.

Universal Deportes 05:24 PM ¡El Tricolor ya llegó al Estadio Ciudad de México! Así recibió la afición a la Selección Mexicana en su llegada al Coloso de Santa Úrsula, previo al partido contra Ecuador.

¡Llegó la Selección Mexicana! 🇲🇽💚



Así arribó el Tricolor al Coloso de Santa Úrsula 🔥🏟️



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Universal Deportes 05:21 PM ¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de la Selección Mexicana? Fecha: Martes, 30 de junio Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México). Transmisión: Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX Pase Mundial.

Jesús Gallardo en entrenamiento con la Selección Mexicana, durante el Mundial de 2026 - Foto: Imago7

Universal Deportes 05:12 PM En los alrededores del Estadio Ciudad de México ya están a la venta los peluches del Pato Merlín.

¡YA EN VENTA! 🦆⚽🇲🇽



El peluche del Pato Merlín ya se encuentra disponible por $150 pesos en el Estadio Ciudad de México.



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Universal Deportes 05:05 PM Ecuador se queja por serenata de aficionados mexicanos antes del duelo ante el Tricolor. La tensión que rodea el duelo entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 salió de la cancha incluso antes del silbatazo inicial.

La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) presentó un reclamo formal ante la organización del torneo después de los incidentes registrados durante la madrugada en el hotel de concentración del conjunto sudamericano.

Decenas de aficionados mexicanos acudieron al hotel de concentración del equipo ecuatoriano, ubicado en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.

El seleccionador de Ecuador Sebastián Beccacece habla en una rueda de prensa en Ciudad de México - Foto: EFE

Universal Deportes 04:55 PM Continúa la fiesta tricolor afuera del Coloso de Santa Úrsula.

AQUÍ ESTÁ 'OSITO'! 🐶🇲🇽⚽



El perrito más famoso de México ya se encuentra en el Estadio Ciudad de México para apoyar al Tricolor.



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Universal Deportes 04:37 PM Así ingresan los aficionados al Tren Ligero para llegar al Estadio Ciudad de México.

¡CON EL MEJOR ÁNIMO! 🥳🇲🇽🙌🏻



Así el ingreso de la afición mexicana al Tren Ligero rumbo al Estadio Ciudad de México.



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Universal Deportes 04:33 PM Las voces de los aficionados, previo al partido de México contra Ecuador.

¡Goku está con México! 🇲🇽



Este aficionado asegura que México se quedará con el triunfo ante Ecuador con ayuda de la "Genkidama".



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México vs Ecuador | Minuto a minuto del partido HOY, 30 de junio

¿Cómo llegarán México y Ecuador a los 16vos de Final de la Copa del Mundo de 2026?

Luego de una Fase de Grupos perfecta en la que vencieron a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y a República Checa (3-0), el equipo de Javier Aguirre quiere mantener la buena racha en estos Dieciseisavos de Final.

Por su parte, la Selección de Ecuador que dirige Sebastián Beccacece quiere dar otra sorpresa en este Mundial de 2026 ante el combinado nacional. Ellos clasificaron con cuatro puntos luego de vencer (2-1) a Alemania.

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Guillermo Ochoa celebra en compañía de la Selección Mexicana, durante la última fecha de la Fase de Grupos del Mundial de 2026 en el Estadio Ciudad de México - Foto: AP

México nunca ha perdido un partido de Copa del Mundo como local. Desde México 1970 ha cuidado la localía en el Coloso de Santa Úrsula y esta noche quieren alargar la racha.

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Entre las ediciones de México 1970, 1986 y ahora esta edición, la Selección Mexicana suma 10 encuentros sin derrota. Son ocho victorias y dos empates en la capital mientras disputa un Mundial.

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