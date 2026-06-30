La tensión que rodea el duelo entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 salió de la cancha incluso antes del silbatazo inicial.

La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) presentó un reclamo formal ante la organización del torneo después de los incidentes registrados durante la madrugada en el hotel de concentración del conjunto sudamericano.

Decenas de aficionados mexicanos acudieron al hotel de concentración del equipo ecuatoriano, ubicado en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.

Lee también Del apoyo en Monterrey al Mundial 2030; Marruecos ofrece devolver el cariño a México

Con bocinas, motocicletas, cláxones, altavoces e incluso pirotecnia, buscaron alterar el descanso del plantel dirigido por Sebastián Beccacece a pocas horas del compromiso de eliminación directa.

Las imágenes del episodio circularon rápidamente en redes sociales. Las tradicionales serenatas que suelen aparecer en el futbol latinoamericano antes de partidos de alta relevancia.

[Publicidad]

¡LLORA ECUADOR! 👀🇪🇨🗣️



La afición mexicana le canta a los ecuatorianos previo al juego de la Copa del Mundo pic.twitter.com/EADjrOnEqu — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 30, 2026

Lo que en otros tiempos representó una muestra de apoyo para el equipo local, hoy suele interpretarse como una estrategia para afectar la preparación del rival.

La molestia de la delegación ecuatoriana no solo se originó por lo ocurrido frente al hotel. El equipo también enfrentó una complicada logística para arribar a la capital mexicana. El vuelo desde Columbus sufrió un retraso considerable, situación que modificó por completo la planificación diseñada para reducir el impacto de la altitud.

Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la selección todavía recorrió cerca de 65 kilómetros hasta Santa Fe, trayecto que se prolongó debido al intenso tráfico de la Ciudad de México y a las lluvias registradas la noche del lunes.

[Publicidad]

¿Cómo fue la queja de la Federación Ecuatoriana en las redes?

Horas después, la FEF difundió un comunicado en el que expresó su inconformidad y pidió acciones para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse durante la Copa del Mundo. A continuación dejamos el comuncado:

“Sobre algunas acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar.

Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo.

[Publicidad]

Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas”.