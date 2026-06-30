A pocas horas de enfrentar a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, la Selección Mexicana no solo llega impulsada por sus resultados dentro del terreno de juego, sino también por el reconocimiento que ha comenzado a despertar entre figuras importantes del futbol internacional.

El paso impecable por la fase de grupos, acompañado de una defensa que aún no conoce el gol en contra, ha provocado que especialistas, jugadores y entrenadores vuelvan la mirada hacia el Tricolor.

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Entre ellos destaca la voz de Luis de la Fuerte, entrenador de España, quien considera que México cuenta con las herramientas necesarias para competir de tú a tú con cualquier rival y convertirse en una de las sorpresas más agradables de la justa mundialista.

"La verdad es que veo muy fuerte a México, está haciendo un mundial fantástico y creo que puede llegar bastante lejos", mencionó en entrevista con Fox.

De la Fuente, quien ha podido ver de primera mano la pasión que despierta la Selección Mexicana durante sus recientes visitas al país —primero para un partido amistoso en Puebla y posteriormente durante el cierre de la fase de grupos en Guadalajara—, ha expresado en diversas ocasiones su admiración por el futbol mexicano.

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El estratega español no solo ha destacado el trabajo de Javier Aguirre al frente del Tricolor, sino que también ha reconocido la huella que dejaron referentes históricos como Hugo Sánchez, considerado una de las más grandes leyendas en la historia del Real Madrid.