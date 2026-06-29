Con rebeldía, así jugará Ecuador ante México esta noche en la cancha del Estadio Ciudad de México. Sebastián Beccacece, técnico del combinado sudamericano, quiere hacer historia en suelo azteca.

Ecuador y el Tricolor se medirán por un boleto a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, con una etiqueta de favorito que el estratega argentino lanza a los locales.

“Eso lo tenemos claro, los partidos jugados, han sacado sus nueve puntos, no han recibido goles, es un rival de mucha exigencia, pero siempre le doy importancia a lo propio, más allá del escenario adverso, lo importante es que Ecuador contagie la emoción que ha contagiado hasta ahora”, declaró Beccacece.

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No importa que sean visitantes, para Sebastián será importante mantener su esencia y bajar la idea que tienen al terreno de juego durante el duelo, que para muchos, podría ser el más importante en la historia de Ecuador.

“Vamos a intentar llevar adelante nuestra idea, pero más allá del escenario y el adversario. Después hay que bajar esa idea al campo, veremos si somos capaces, confío en el grupo que tengo, en los futbolistas, en el trabajo y obviamente tenemos una prueba más, la dificultad y tenemos que mostrar nuestra rebeldía”, aseveró.

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México nunca ha perdido un partido de Copa de Mundo en el Estadio Azteca, son 10 partidos sin conocer la derrota y aunque el Coloso de Santa Úrsula es la fortaleza mexicana, el técnico de Ecuador confía en salir airoso con el boleto en mano a la siguiente ronda.

“Es una realidad, tienen una gran fortaleza en este estadio mítico, histórico, a nosotros siempre nos toca difícil, pero es un lindo desafío, hermoso. Nos hemos preparado para poder estar a la altura de tal. Vamos a confiar en estos futbolistas, confiar en lo que venimos haciendo”, concluyó Beccacece.