Nadie apostaba por ellos, pero Marruecos volvió a demostrar que las historias más grandes nacen contra la lógica. Los africanos vinieron de menos a más, resistieron los golpes y eliminaron a Países Bajos en una noche cargada de emoción. El Estadio Monterrey despidió los dieciseisavos de final con una batalla que quedará en la memoria.

El marcador terminó 1-1 después de 120 minutos, pero la eliminatoria exigía un desenlace dramático. Los penaltis separaron la tristeza de la gloria. Ahí apareció la figura de Yassine Bounou, quien llevó a los suyos hasta la siguiente ronda con una actuación memorable, 2-3 el final de esta historia .

Desde el silbatazo inicial no hubo tregua. Países Bajos apostó por el orden y la velocidad al contragolpe, mientras Marruecos tomó el control del balón y buscó imponer condiciones. Cada disputa se jugó como si fuera la última y los espacios fueron escasos.

El conjunto africano encontró en el mediocampo su principal fortaleza. Bouaddi, Ounahi, Saibari, El Khannouss y El Aynaoui controlaron gran parte del encuentro y limitaron las opciones de la escuadra neerlandesa. Marruecos lució más cómodo con la pelota y mostró personalidad en un escenario de máxima exigencia.

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Antes del descanso llegaron las emociones más claras. Los europeos rozaron la ventaja, pero les faltó precisión frente al arco. Del otro lado, Ismael Saibari también puso a prueba a Bart Verbruggen. El empate sin goles reflejó una lucha intensa y equilibrada.

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La segunda mitad elevó el ritmo. Achraf Hakimi tomó el mando del ataque marroquí y puso a temblar a la defensa rival con un disparo al travesaño. Sin embargo, cuando mejor jugaban los africanos, apareció Cody Gakpo para adelantar a Países Bajos al minuto 72 con una definición que silenció a gran parte del estadio.

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El festejo de Gakpo tuvo un significado especial. El delantero dedicó el gol a su hijo fallecido hace unos días. Sus lágrimas conmovieron a compañeros y aficionados en una de las imágenes más emotivas de la noche. Parecía el golpe definitivo para Marruecos.

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Pero los Leones del Atlas jamás bajaron los brazos. Cuando el reloj marcaba el minuto 91, Issa Diop apareció dentro del área y conectó un cabezazo que venció a Verbruggen. El empate desató la locura en las tribunas y premió la insistencia de un equipo que nunca dejó de creer.

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Los tiempos extra mantuvieron la tensión hasta el límite. Ninguno logró romper la igualdad y todo quedó en manos de los penaltis. Bounou atajó el disparo decisivo y abrió la puerta de la clasificación.

Después llegó Ismael Saibari para marcar el cobro definitivo y sellar el 2-3 en la tanda. Marruecos celebró una hazaña inolvidable y ahora enfrentará a Canadá en octavos de final, mientras Monterrey despidió su último partido mundialista con una noche de drama, nostalgia y gloria.