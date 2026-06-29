La primera gran sorpresa de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 fue la eliminación de Alemania a manos de Paraguay en tanda de penaltis (3-4), instancia en la que los teutones nunca habían perdido.

En un duelo en el que llegaban como la clara favorita, la Selección Alemana dejó con el corazón roto a los aficionados presentes en el estadio de Boston, así como a quienes seguían los juegos en aquel país.

Pasaron 20 años para que volvieran a definir un partido desde los 11 pasos, pero ni el impresionante récord les impulsó para lograr una victoria que tanto querían.

Gary Lineker, reconocido delantero de Inglaterra, dijo en 1990 una frase que hoy dejo de ser verdad: "El fútbol es un juego sencillo: juegas durante 120 minutos y al final ganan los alemanes en los penaltis", comentó el inglés luego de caer ante el cuadro teutón en el Mundial de Italia en esa instancia.

Lee también “¡No era penal!” retumba en Monterrey; la afición mexicana apoya a Marruecos

Alemania y Paraguay empatan (1-1) en el Mundial 2026 / FOTO: EFEF

La historia respaldaba a los alemanes al llegar a los 11 pasos frente a los paraguayos, pero todo salió de forma distinta.

[Publicidad]

España 1982 fue la primera vez en la que la Mannschaft disputó esta instancia. El equipo dirigido por Jupp Derwall derrotó 5-4 a Francia en las semifinales del torneo que terminaron como subcampeones.

Para México 1986, se encargaron de eliminar a la Selección Mexicana con un contundente 4-1 y también se metieron a las semifinales de esta Copa del Mundo.

Lee también Javier Aguirre quiere revertir su historia con la Selección Mexicana: “Estamos ilusionados con lo que viene”

[Publicidad]

Fue justamente en Italia 1990 cuando derrotaron a los ingleses en una apretada tanda, la cual terminó 4-3 para los teutones y dio nacimiento a la frase antes mencionada.

En la Copa del Mundo de 2006, donde fueron anfitriones, se encontraron con Argentina y se llevaron la victoria por 4-2. Ya no habían enfrentado otra tanda hasta.

Además de conseguir un momento histórico para su historia, Paraguay también cortó una marca perfecta de los alemanes para vivir un día inolvidable.