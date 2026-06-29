El futbolista mexicano, de acuerdo con Javier Aguirre, ya no es el mismo de antes. Por lo menos en esta generación, el Vasco asegura haber encontrado algo que lo tiene “sorprendido” durante esta Copa del Mundo.

Previo al choque de mañana frente a Ecuador, en busca del boleto a los Octavos de Final, el timonel tricolor destacó la madurez de su equipo en este proceso que ha ido de menos a más para el conjunto nacional.

“Es sorprendente la madurez que manifiestan estos chavos, y sí, te contagia, yo tengo 67 y siempre dije que era el padre de muchos de ellos, hoy soy el abuelo. Son chavos que no tienen miedo a nada, no tienen miedo al éxito, salen al campo y sí contagian”, declaró en conferencia de prensa.

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¿Qué le sorprende a Javier Aguirre de este Selección? 🤔



El Vasco enamorado de este Tricolor 🇲🇽💚



🗣️ "Te contagian" pic.twitter.com/MbRSEEsXAm — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 30, 2026

Para ahora, el nervio y las ansias deben ser mínimas. Es matar o morir y todo el torneo se resume a 90 minutos. Javier Aguirre acepta que en el arranque de este Mundial 2026 los nervios se apoderaron de varios elementos, pero hoy, ya no está permitido.

“Es cierto que estos jugadores que hablé con ellos, coincidíamos que efectivamente el escenario, el debut en el Mundial, ahora ya saben lo que es jugar en México, ya no hay discurso al respecto. Estoy de acuerdo con Jesús (Gallardo), es un torneo de 90 minutos, está muy parejo y tendremos de todo menos ansiedad y nerviosismo. El discurso es el mismo: partido a partido y tratar de jugar cada vez mejor”, aseveró Aguirre.

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La Selección Mexicana, con la ilusión a tope

La prueba ante Ecuador será grande, el escenario jugará de su lado, pero Javier Aguirre advierte que están preparados para seguir en ascenso, con la ilusión de trascender “a tope”.

"Estamos preparados para todo, queremos seguir creciendo y también somos seres humanos que padecemos, sentimos y queremos lo mejor para la Selección. En el CAR somos una familia que tiene la misma ilusión intacta desde que nos juntamos y estamos divirtiéndonos, pasándola bien y seguimos con la ilusión a tope”, concluyó Javier Aguirre.