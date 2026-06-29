Contra todos los pronósticos y apelando a una resistencia inquebrantable, Paraguay escribió una de las páginas más memorables de la Copa del Mundo al derribar a Alemania en una dramática definición por penales.

La Albirroja soportó el asedio europeo durante 120 minutos, encontró respuestas en los momentos de mayor presión y, cuando parecía estar al borde de la eliminación, logró mantenerse con vida para llevar el desenlace a una instancia en la que el favorito terminó sucumbiendo.

Desde los once pasos, los sudamericanos consumaron la hazaña con un triunfo de (4-3), firmando la primera gran sorpresa del torneo y enviando a casa a una de las selecciones más poderosas del planeta.

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Conscientes de la diferencia de jerarquía y de que pocas apuestas estaban de su lado, los dirigidos por Gustavo Alfaro saltaron al campo sin riesgos innecesarios. Paraguay apostó por el orden, el sacrificio y la disciplina táctica, un estilo frecuentemente señalado como conservador, aunque suficiente para mantener viva la ilusión mundialista ante una de las potencias del futbol internacional.

Tras soportar varias aproximaciones alemanas durante la primera mitad, la Albirroja encontró el premio a su esfuerzo al minuto 42.

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Un preciso servicio al área encontró a Julio Enciso, quien apareció entre los defensores europeos para conectar un remate certero y mandar el balón al fondo de las redes.

El golpe obligó a Alemania a replantear su estrategia durante el entretiempo. Con ajustes desde el banquillo y una postura mucho más agresiva, los teutones regresaron al terreno de juego decididos a cambiar la historia.

La presión fue constante y terminó dando resultados. Al minuto 54, Kai Havertz aprovechó un centro preciso para imponerse por aire y firmar de cabeza el 1-1, un gol que devolvió la confianza a Alemania.

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Con más corazón que piernas, y también con una dosis de fortuna, la Albirroja logró sobrevivir al vendaval.

Los noventa minutos se consumieron, los tiempos extra tampoco fueron suficientes para romper la igualdad y el destino del encuentro quedó en manos de los penales.