León.- Sólo 1 mil 800 aspirantes presentaron el Examen de Control Presencial de 2 mil 777 que fueron convocados para su aplicación en la sede de León, Guanajuato, de acuerdo al reporte preliminar de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Salvador Andrade Ortiz, director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (Enes) Unidad León de la UNAM, afirmó que la jornada de dos días se desarrolló sin ninguna incidencia. “Los filtros funcionaron”, agregó.

En relación a la numeralia, explicó que un Notario Público está llevando a cabo todo el proceso para cerrar las actas, pero afirmó que "fueron cuatro turnos muy exitosos”.

“Entonces el promedio fueron 450 personas, más o menos, por turno”, dijo Andrade Ortiz la noche de este jueves.

El maestro señaló que en ningún caso se suspendió la evaluación a los concursantes. “No hubo cancelaciones, estamos contentos porque los aspirantes del centro-occidente se portaron a la altura”.

Lee también UNAM realiza segunda jornada de examen de control en Guanajuato; baja participación deja sillas vacías

[Publicidad]

Eso sí, agregó, había cuatro filtros al entrar, mucha supervisión para todos los participantes.

Ante la ausencia de más de 900 personas convocadas, consideró que pudieron inclinarse por las ofertas educativas de otras instituciones, como la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad de Guadalajara, o por la decisión de buscar otra opción.

También aseveró que si alguien cometió una falta en el examen en línea, puede ser una razón por la que no acudió.

[Publicidad]

“Habrá algunas razones, si alguien cometió alguna irregularidad y tuvo un puntaje muy alto en otro examen en línea y ahora decidió no presentarse, pues podría ser alguna de las razones por las que no llegó”, dijo el titular de la Enes León.

Los días 12 y 13 de agosto, Guanajuato recibió a 10 estados de Aguascalientes, Durango, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Colima, Jalisco y Zacatecas.

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google afcl [Publicidad]