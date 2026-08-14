[Publicidad]
León.- Sólo 1 mil 800 aspirantes presentaron el Examen de Control Presencial de 2 mil 777 que fueron convocados para su aplicación en la sede de León, Guanajuato, de acuerdo al reporte preliminar de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Salvador Andrade Ortiz, director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (Enes) Unidad León de la UNAM, afirmó que la jornada de dos días se desarrolló sin ninguna incidencia. “Los filtros funcionaron”, agregó.
En relación a la numeralia, explicó que un Notario Público está llevando a cabo todo el proceso para cerrar las actas, pero afirmó que "fueron cuatro turnos muy exitosos”.
“Entonces el promedio fueron 450 personas, más o menos, por turno”, dijo Andrade Ortiz la noche de este jueves.
El maestro señaló que en ningún caso se suspendió la evaluación a los concursantes. “No hubo cancelaciones, estamos contentos porque los aspirantes del centro-occidente se portaron a la altura”.
Lee también UNAM realiza segunda jornada de examen de control en Guanajuato; baja participación deja sillas vacías
[Publicidad]
Eso sí, agregó, había cuatro filtros al entrar, mucha supervisión para todos los participantes.
Ante la ausencia de más de 900 personas convocadas, consideró que pudieron inclinarse por las ofertas educativas de otras instituciones, como la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad de Guadalajara, o por la decisión de buscar otra opción.
También aseveró que si alguien cometió una falta en el examen en línea, puede ser una razón por la que no acudió.
[Publicidad]
“Habrá algunas razones, si alguien cometió alguna irregularidad y tuvo un puntaje muy alto en otro examen en línea y ahora decidió no presentarse, pues podría ser alguna de las razones por las que no llegó”, dijo el titular de la Enes León.
Los días 12 y 13 de agosto, Guanajuato recibió a 10 estados de Aguascalientes, Durango, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Colima, Jalisco y Zacatecas.
[Publicidad]
Más información
Destinos
Nada con el tiburón ballena en el mar de Baja California
Mundo
Tragedia familiar en Cali por terremoto: de trillizas, sólo una hermana sobrevivió; sus padres murieron abrazados
Techbit
HONOR Robot Phone: características, precio y disponibilidad
Nación
UNAM concluye sin incidentes examen de control en León y Oaxaca; sigue prueba en Tijuana y CDMX
Impresa
Portada El Gráfico | Viernes 14 de Agosto de 2026
Al día
Metro CDMX: Reportan retrasos y trenes detenidos en las Líneas 8 y 12 este viernes
Historias
Así cambió Buenavista, la estación donde Thalía protagonizó una icónica escena de telenovela
Espectáculos
Bikinis al estilo Brianda Deyanara: 3 looks para verte elegante y sexy este verano