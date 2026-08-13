León, Gto.- Con una participación de aspirantes menor a la prevista, este jueves se desarrolló la segunda jornada del Examen de Control Presencial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para aspirantes de diez entidades del país, correspondientes al Bajío.

La prueba se aplicó en tres turnos a los estudiantes convocados. No todos llegaron; su ausencia se visibilizó en las sillas vacías y laptops apagadas.

Acudieron aspirantes de los estados de Aguascalientes, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Colima, Jalisco y Zacatecas.

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La evaluación se realizó a personas que aprobaron el examen en línea, y a otros que no pasaron, entre ellos Samantha, de León, Guanajuato, quien pretende estudiar la carrera de Médico Cirujano, en la Ciudad de México; así como Alison, originaria de Salamanca, Guanajuato, quien lucha por un lugar en la licenciatura de Odontología de la Enes León.

Samantha comentó que el examen presencial representa una segunda oportunidad para realizar sus estudios profesionales de Medicina, y que es la única opción a su alcance, debido a las condiciones económicas de su familia, y los pocos espacios que oferta la Universidad de Guanajuato.

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En el examen en línea le faltaron seis puntos para el ingreso, la primera vez sacó 111; por ello por tener un puntaje alto, fue requerida por la UNAM. La joven comentó sentirse muy bien, segura y tranquila en espera del pase.

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Dio gracias a las medidas que tomó la universidad por las trampas que detectó, y que en este proceso le da la opción de lograr su meta.

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En el mismo tono Perla manifestó estar muy contenta por la nueva oportunidad que llegó para Alison con la posibilidad de ingresar a la escuela pública, porque no podría pagarle una escuela privada en León. “La carrera de Odontología es muy cara”.

Más tarde, se darán a conocer por parte de la UNAM las cifras de personas que acudieron al examen.

A las 8:06 de la noche comenzaron a desmontar las computadoras portátiles que se ocuparon en el concurso de selección.

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