Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias buscan crear un ecosistema mediático pro 4T donde todos los medios de comunicación o la mayoría diga que todo va bien en el país y se obligue a los concesionarios al autocontrol, pero además se le quiten los “espolones” al periodismo crítico, de investigación y de opinión.

Así lo aseveró el comunicador, académico y analista político Leonardo Curzio, quien subrayó que los lineamientos son una “declaración de guerra” disfrazada de reglamento para amordazar a los medios de comunicación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, apuntó: “Yo creo que la idea que alienta estos lineamientos es crear un ecosistema todavía más benigno para el gobierno”, donde no se hable de los escándalos, de la corrupción y que se fomente la autocensura en los medios de comunicación.

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¿Qué nos espera con estos lineamientos en cuanto a libertad de expresión?

—Lo que nos espera con los lineamientos es la Venezuela chavista, la uniformidad de que todo es perfecto, atacar a los otros medios. Además, la función de un gobierno en una sociedad abierta no es estar regulando a los medios de comunicación, eso no ocurre en ningún lado.

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Cuando se tiene esta combinación de que si te portas bien y las cosas las tratas de una manera más favorable, tendrás no solamente una vida sin problemas burocráticos, nadie te sacará tarjeta amarilla ni nada que se le parezca, y además tendrás dinero, tendrás consolación, placeres, alegrías, es decir, te tocará el paquete completo.

Por tanto, sí estamos ante un asunto que para mí lo que está buscando es un ecosistema mediático completamente pro 4T, es decir, que todo mundo entra a la lógica de que este país está viviendo un cambio histórico.

Y este cambio de ecosistema se hace a través de mecanismos burocráticos que van a poner a temblar a un montón de concesionarios que van a ir diciendo “¿pues por qué no le vamos bajando?”.

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¿Cuál es el mensaje a los periodistas y medios críticos?

—Los lineamientos son una declaración de guerra. No hay manera de verlos de otra forma, en este caso el gobierno, una vez que extinguió la autonomía del instituto que regulaba las telecomunicaciones, avanza a una reglamentación que a todas luces le da facultades para estar asediando a los medios de comunicación a través de críticas, señalamientos y eventuales sanciones.

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Es evidente que se le quieren quitar los espolones al periodismo de opinión, de investigación, y si se le quitan los espolones para tener un periodismo donde la valoración política es lo más importante, es un grave retroceso a los años 70 en el país.

Es decir, construir una narrativa, una mirada sobre el país mucho más acorde a la que ellos tienen, por eso hablo del ecosistema, una sola mirada para que todos los periodistas digamos: “Estamos en una pradera, este país está de maravilla”. Dirán que ellos no quieren censurar, pero se están dotando de una panoplia completa de instrumentos para estar acosando y tratando de amordazar a los medios de comunicación. Es decir, los gobiernos populistas quieren tener una sola voz, la propia, y en eso demuestran que su esencia democrática es cuando menos pobre.

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¿A que le remiten estos lineamientos en México?

—Estos lineamientos recuerdan los tiempos del viejo PRI de Luis Echeverría y de [José] López Portillo. Yo creo que los últimos tiempos hemos tenido recuerdos, o sea, cuando la Presidenta dice: “Yo no le doy un centavo a EL UNIVERSAL ni a Reforma, ni a Azteca”, pues están reeditando la versión de Echeverría de no dar papel a los periódicos críticos, pero ahora con la publicidad de López Portillo a la revista Proceso ni un centavo o su clásico: “No pago para que me peguen”.

Yo sí veo un ánimo de usar de manera absolutamente impúdica todos los recursos que tienen para crear ese ecosistema. ?

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Subrayo lo del ecosistema porque nos están obligando a todo mundo a decir: “Todo es magnífico”, como han logrado hacerlo con sindicatos, como lo han logrado hacer con muchos actores sociales. Considero que la 4T no ha logrado desarrollar un equipo de comentócratas, un dream team de comunicadores o de opinadores favorables al gobierno de Morena y por ello, aunque no tengan a los grandes figurones, pero sí personajes menores que empiecen a ver que todo lo que el gobierno va anunciando, es bastante menos grave.

Yo creo que esto es una vuelta clara al modelo de comunicación predemocracia. Es decir, el control. El gobierno crea un ecosistema. La época esta de donde no había un mercado libre de ideas, el gobierno tiene un elemento central a través de su regulación. Claramente se ve una percepción de que cada vez es más difícil hacer un periodismo crítico.

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¿El gobierno se convertirá en el árbitro de la verdad?

—El órgano regulador, que no es independiente, busca que el gobierno sea el árbitro de la verdad en México, por lo menos de la verdad en los medios. La paradoja es que al órgano técnico no lo han llamado al debate, eso lo ha llevado la Consejería Jurídica de la Presidencia. ¿Y quién es el que va a multar?, ¿el órgano técnico que está ausente del debate? La Presidenta nos dijo hace unos días cómo reparten el dinero de comunicación social: a ti sí y a ti no. Si así van a administrar la verdad y a decir quién está diciendo las cosas y quién no, Dios guarde la hora, es la arbitrariedad abierta.

El gobierno no tendría que estar metido en los temas regulatorios. El gobierno no es el editor ni es un lector omnisciente que debe decidir a esta crónica o reportaje en televisión le falta esto, le falta aquello. Regresando al tema de la prioridad regulatoria. O sea, no logran controlar ni los semáforos en las ciudades, no logran controlar que las carreteras funcionen apropiadamente, se van a meter a ordenar el debate público, cuando el debate público lo que requiere es la máxima libertad posible.

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¿Las multas previstas pueden derivar en la autocensura de los medios?

—Claro, lo que pretenden es inhibir a los concesionarios.

Obviamente habrá tres o cuatro que digan “a mí no me asusta”, pero muchos concesionarios de radio y televisión del país, de estados y municipios, optarán por la autocontención.

Este es un gobierno muy difícil en el trato, es decir, es un gobierno que no está encantado de oír una visión crítica o se alimenta de la visión crítica para modificar o perfeccionar sus políticas.

Es un gobierno que te zumba y te zumba duro, y tú lo sabes y lo saben los colegas, no solamente tienes los señalamientos públicos, sino traes una jauría ahí de individuos que van buscando a ver dónde te desprestigian. Es una forma de decirles a los concesionarios: “Vamos llevándonos tranquilos, mejor conténganse y así nos va a ir bien a todos”.?

¿Cómo percibe el papel de los medios públicos?

—El Canal 11 es el periodismo que nos ponen como ejemplo. Ese es el modelo de periodismo que es objetivo. Su canal público que debería ser absolutamente neutral en el manejo de su información y es un brazo del partido Morena, lo mismo el 22, el 14. Puedo citar a varios de sus comentaristas y decir este es el periodismo objetivo, canónico. No están en condiciones de darle clases de periodismo a nadie y no están en condiciones de evaluar, ni el órgano técnico ni la consejera jurídica.

¿Quién se creen?, ¿Ryszard Kapuscinski, el padre del periodismo?, ¿quién se cree esa señora? Si el modelo de periodismo es el Canal 11, que baje Dios y lo vea.

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¿A qué país se parecen estos lineamientos?

—Estos lineamientos nos remiten a la Venezuela chavista, con un sola voz que quiere ser quien defina qué es verdad. Pero también al caso de Ecuador, en donde tenías a un presidente, Rafael Correa, que debatía con los medios como si él fuera un medio más, los demandaba.

Yo creo que a la presidenta Claudia Sheinbaum le hace falta oposición, por lo que se termina peleando con los medios y cree que sus pares en términos políticos somos los medios de comunicación.

Yo no soy partido político, yo comento lo que veo y mi derecho es comentarlo, y mientras cumpla la función social de poderle ofrecer a la gente una lectura de cómo veo mi país o cómo veo el mundo en una sociedad democrática, a ella eso no le debería molestar.

El gobierno no puede controlar la narrativa nacional sobre los escándalos y corrupción de políticos de Morena y, básicamente, lo que quieren es tratar de construir la idea de que este país está yendo muy bien.

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