Nuevamente la ministra Lenia Batres Guadarrama protagonizó un choque verbal con sus compañeros del pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante el análisis de una contradicción de criterios entre tribunales colegiados sobre si las notificaciones judiciales a la autoridad debían hacerse por oficio o listas.

Batres Guadarrama acusó de “animadversión”, luego de que sus pares rechazaran su proyecto de sentencia al negarse ajustarlo por decisión de la mayoría.

“Veo una animadversión insana, voy a retirarlo y espero sus observaciones, y de verdad quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que el día de hoy mandé al Órgano de Administración Judicial respecto del presupuesto de esta Corte”.

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“Yo lamento que haya este ánimo en una discusión meramente jurídica, espero que no sean otros elementos como los que intervienen permanentemente aquí en los ánimos de los ministros, los que les lleven, pues a sostener, pues sin argumentos”.

Y agregó: “De verdad quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que el día de hoy mandé al Órgano de Administración Judicial respecto del presupuesto de esta Corte”.

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Batres decidió retirar su propuesta y pidió que las observaciones fueran presentadas con argumentos jurídicos.

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La ministra Yasmín Esquivel Mossa calificó de preocupantes los expresiones de Batres Guadarrama durante la sesión de este jueves del máximo tribunal del país. “Se hacen expresiones que me parecen preocupantes. Todo lo que he escuchado en este debate han sido puntos de vista jurídicos y serios”.

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“Entonces, seamos serios, somos serios. Y han sido puntos de vista nada más en la parte del proyecto. Y señalar que es insano lo que se está presentando aquí, bueno, pues yo no veo dónde está ninguna de las consideraciones ni expresiones hacia la persona de la ministra ponente. De ninguna manera, son expresiones en contra del proyecto que hoy se nos presenta”, reviró Esquivel Mossa.

En tanto, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, intervino para señalar que “nadie ha hecho una descalificación en razón de la persona o en razón de alguna cuestión específica, incluso es contradicción de criterios. No está involucrado algún otro interés de ningún tipo”.

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