Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, informó que el gobierno estadounidense reanudó ayer por completo sus actividades oficiales en Michoacán, tras las medidas de seguridad implementadas por el gobierno mexicano y la evaluación de las condiciones en el sitio, después de la suspensión de exportaciones de aguacate.

El embajador reconoció al gabinete de seguridad por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total “de manera eficiente”.

“Continuaremos monitoreando las condiciones de seguridad y ajustando nuestras operaciones según corresponda. Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán”, declaró.

Mencionó que este es otro “resultado tangible” de la cooperación impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aseguró que, al trabajar juntos México y Estados Unidos, se protege a la gente, la producción de alimentos, cadenas de suministro y “el comercio legítimo que beneficia a productores y consumidores de nuestros países”.

“Este resultado envía un mensaje claro: cuando Estados Unidos y México trabajan juntos, logramos resultados que fortalecen la seguridad y la prosperidad de nuestras naciones”, dijo.

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