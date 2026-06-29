Comienza la etapa en la que el margen de error se reduce, donde los nervios deben ser exterminados, pero también donde soñar en grande está permitido. Mañana, la Selección Mexicana buscará su boleto a los Octavos de Final ante Ecuador, en el Estadio Ciudad de México.

Y Obed Vargas, mediocampista del Tricolor, acepta que tiran a lo grande en esta Copa del Mundo 2026. Soñar poco no está permitido en esta generación mexicana.

“Yo creo que vamos a ir partido a partido, pero si me preguntas a mí, es para llegar a la final y estar ahí”, declaró el joven futbolista del Atlético de Madrid, que vive su primer Mundial.

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Raúl Rangel, Gilbeto Mora, Obed Vargas, entre otros futbolistas, han hablado sin miedo de lo que se busca en esta justa mundialista, pero ¿bajo qué argumentos se permiten soñar?

“Ustedes (la prensa) son los que deciden eso, son los que dicen quién es favorito, quién no, nosotros estamos enfocados en lo que pasa dentro del campo. Somos una familia, cada uno lo da todo por el compañero, no hay envidias, no hay nada de eso y eso te hace mucho más fuerte”, enfatizó Vargas.

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Con apenas 20 años, Obed ha entendido lo que es jugar una Copa del Mundo con la playera verde, se encuentra en el futbol europeo en un equipo de élite y a horas de disputar un encuentro clave habla con mesura sobre lo que viene para el Tricolor.

“Unidos lo estamos haciendo, hay solidez defensiva, entrega, intentando jugar de la mejor manera, con el balón creo que ya tenemos una identidad muy buena y vamos a confiar en lo que estamos haciendo, al final nos ha llevado a estar aquí”, concluyó.