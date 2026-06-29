Después de terminar la fase de grupos con puntaje perfecto, la Selección Mexicana tuvo como premio enfrentarse en dieciseisavos de final a Ecuador, que aunque llegó al Mundial 2026 como el segundo mejor clasificado de las Eliminatorias de CONMEBOL, sufrió para avanzar como uno de los mejores terceros gracias al agónico triunfo sobre Alemania.

Sin embargo, lo que hicieron en fase de grupos tanto México como Ecuador ya quedó atrás, y Jesús Gallardo reconoció en zona mixta antes del partido que ahora empieza “otro torneo”.

“Estamos muy orgullosos de lo que logramos pero creemos que ahora viene lo bueno, empieza otro torneo, entonces estamos motivados pero tranquilos porque no hemos ganado nada y creemos que podemos hacer historia”, declaró el lateral izquierdo del Tri, que en Norteamérica 2026 está jugando su tercera Copa del Mundo.

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Por su excelente fase inicial, México jugará el primer partido de eliminación directa en el estadio Ciudad de México, un factor que el jugador del Toluca considera que jugará a favor del Tri a pesar de no considerar que sean favoritos sobre los sudamericanos.

“No sé si somos los favoritos pero estamos en nuestra casa, con nuestra gente, y queremos pasar a la siguiente ronda sin demeritar a Ecuador que sabemos la calidad de jugadores que tienen”, mencionó Gallardo.

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Aunque no jugó, Gallardo fue convocado al partido amistoso del pasado octubre entre México y Ecuador en el estadio Akron de Guadalajara, por eso reconoce que los dirigidos por Sebastián Beccacece “son un equipo muy dinámico que ataca muy bien, obviamente también la defensa es muy buena, pero como te repito, tenemos que enfocarnos en nosotros, sabemos la capacidad de Ecuador, Javier (Aguirre) nos hablará de las virtudes y los defectos que tienen ellos, entonces lo debemos aprovechar”, concluyó.