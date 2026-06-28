México y Ecuador se enfrentarán el próximo martes 30 de junio sobre la cancha del estadio Ciudad de México en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica2026.

Mexicanos y ecuatorianos protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la segunda ronda del Mundial, por lo que las expectativas son altas.

Para el compromiso, que definirá a una de las 16 mejores selecciones del torneo veraniego, la Comisión de Árbitros de la FIFA designó al esloveno Slavko Vincic.

El experimentado árbitro de Eslovenia, de 46 años, fue el elegido para que imparta justicia en el Coloso de Santa Úrsula.

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"Los árbitros para los partidos 77, 78 y 79 de la Copa del Mundo de la FIFA han sido designados", publicó el máximo organismo del futbol a nivel mundial en sus redes sociales.

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The match officials for @FIFAWorldCup matches 77, 78 and 79 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 28, 2026

El nacido en Maribor estará acompañado por su compatriotras que completan la triple arbital: Tomaz Klancnik (árbitro asistente 1) y Andraz Kovacic (árbitro asistente 2).

Mientras que Argelia tendrá representación arbitral en este partido, con Mustapha Ghorbal (cuarto árbitro) y Mokrane Gourari (árbitro asistente de reserva).

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Cabe resaltar que Slavko Vincic ya arbitró dos partidos en la fase de grupos de Norteamérica 2026.

El primero fue en la Jornada 1 entre Brasil y Marruecos, que terminó empatado (1-1) en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.

En la segunda fecha, también tuvo participación al dirigir el duelo entre Jordania y Argelia en el estadio California.

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Dicho compromiso, terminó con una victoria (1-2) para la selección africana sobre la asiática.

Además, este será el quinto partido que arbitre en las dos Copas del Mundo en las que ha estado presente.

En Qatar 2022, también vio acción en dos juegos (Argentina vs Arabia Saudita y Gales vs Inglaterra).

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En aquellos encuentros, los argentinos perdieron (1-2) ante los sauditas y los ingleses derrotaron (0-3) a los galeses.

El esloveno Slavko Vincic fue escogido por la FIFA para dirigir el duelo entre México y Ecuador de los de dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México.