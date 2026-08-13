El crecimiento del flag football femenil en México ya no se mide únicamente en campeonatos. También se refleja en las miles de niñas y jóvenes que, inspiradas por los éxitos de la Selección Nacional, han encontrado en este deporte una oportunidad para competir, crecer y perseguir sus sueños. Cada triunfo del combinado ha contribuido a derribar barreras y a demostrar que es posible alcanzar la élite mundial desde cualquier rincón del país.

Consciente de esa responsabilidad, Victoria Chávez (una de las referentes en el equipo mexicano y ganadora del premio a la Atleta del Año en los World Games 2025) destacó la importancia de seguir aprovechando cada escenario internacional para dar visibilidad a una disciplina que continúa ganando terreno. Para la receptora abierta, el verdadero legado de esta generación va más allá de los resultados.

“Estamos muy agradecidas con Dios por permitirnos seguir transformando este deporte y abrir más puertas para todas las personas que lo practican. Asumimos esa responsabilidad con el corazón y el compromiso de continuar por ese camino. Cuidamos cada uno de nuestros pasos y agradezco a toda la gente que ve en mí una fuente de inspiración. Trabajo todos los días para cumplir mis sueños y espero que ellas también luchen por alcanzar los suyos”, compartió Chávez.

La pieza en el ataque cerró con una reflexión, en la que destacó la importancia de este Mundial. La jugadora aseguró que el torneo servirá para confirmar que México cuenta con el talento, la preparación y la mentalidad necesarios para hacer historia en el escenario internacional.

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