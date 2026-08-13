Durante la última década, nos la hemos pasado hablando de Donald Trump. De su personalidad, sus provocaciones, sus trampas, su capacidad para dominar la conversación pública y convertir cada controversia en una nueva demostración de poder. Pero esa lectura tiene un problema: reduce el trumpismo a un solo hombre y nos impide ver la maquinaria intelectual que se ha construido detrás de él. ¿Quién está redefiniendo a la derecha estadounidense? ¿El trumpismo sobrevivirá políticamente a Donald Trump? Ángel Jaramillo Torres nos presenta su nuevo libro “Donald Trump y la rebelión en la granja”.

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