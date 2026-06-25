En el Centro de Alto Rendimiento (CAR) todo es alegría. Luego de la contundente victoria (3-0) frente a República Checa en el cierre de la fase de grupos, la Selección Mexicana continuó con su preparación rumbo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los jugadores saltaron a la cancha principal del búnker tricolor a las 10:30 horas para comenzar con los ejercicios de su práctica. Juegos con el balón, dominadas y algunos que tenían como castigo el tradicional “calzón chino”.

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Erik Lira perdió la partida y no tuvo venganza. Pol Lorente, el preparador físico de la Selección Nacional los llamó para comenzar a trotar y el mediocampista se quedó con las ganas de desquitarse de sus compañeros.

El buen ambiente del equipo de Javier Aguirre se vio cuando pasaron frente a los medios de comunicación que asistieron al entrenamiento. Un amigable cruce terminó con una “mentada” entre chiflidos de los jugadores hacia la prensa. Todo quedó en risas.

Para mantener la buena vibra y alegría, el equipo nacional abrió las puertas del CAR a las familias para compartir un rato dentro de la concentración. Comieron y estuvieron juntos por varias horas. Al término, los jugadores se quedaron de nueva cuenta en su sede y los familiares abandonaron las instalaciones tricolores.

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