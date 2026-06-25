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El estadio Monterrey vibrará a lo grande con el imperdible partido entre Países Bajos y Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
La Sultana del Norte estaba expectante de este momento desde que sabían recibirían un partido de esta instancia de eliminación directa, con una gran esperanza de poder ver a la Naranja Mecánica en el inmueble de los Rayados de Monterrey... y se les cumplió.
Con la victoria del equipo europeo 3-1 sobre Túnez, aseguraron el liderato del Grupo F, donde Japón se clasificó como el segundo lugar y Suecia entraría como un mejor tercero.
El cruce del líder de este sector es contra el segundo lugar del Grupo C, en el que está Marruecos. Los africanos fueron segundos, al terminar detrás de Brasil por diferencia de goles, ya que ambos sumaron siete unidades, pero al empatar en su duelo directo, se decidió por el factor de las anotaciones.
De esta forma, la ciudad de Monterrey tendrá en sus tierras uno de los duelos más atractivos que se han confirmado para esta fase de eliminación directa.
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¿Cuándo es el Países Bajos vs Marruecos en Monterrey?
- Fecha: lunes 29 de junio
- Horario: 19:00 horas del centro de México
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