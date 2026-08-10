Monterrey, Nuevo León. - Siguiendo con el retarjeteo del programa "Ayudamos a las Mujeres", el Gobernador de Nuevo León, Samuel García y Mariana Rodríguez Cantú realizaron la entrega de más de 590 tarjetas a beneficiarias en la colonia Independencia, en Monterrey.

Al hacer la entrega, acompañado del secretario general de Gobierno, Miguel Flores; el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia; el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta; el Mandatario estatal anunció que el programa continuará ampliándose para alcanzar a las 160 mil mujeres cuidadoras o jefas de familia identificadas en Nuevo León.

Nuevo León ampliará programa "Ayudamos a las Mujeres"; Samuel García busca llegar a 160 mil beneficiarias. Foto: Especial.

Asimismo, dio a conocer que actualmente 106 mil beneficiarias reciben 2 mil pesos mensuales, además de acceso gratuito al transporte público y señaló que la estrategia busca que la riqueza generada por el crecimiento económico de Nuevo León se traduzca también en apoyos para los neoloneses que enfrentan necesidades.

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"Estamos ya dando las tarjetas de Ayudemos. Acuérdense que ahora tiene doble propósito, 2 mil pesos al mes, pero personalizada, que tenga su nombre y transporte gratis. A cada mujer de Nuevo León que quiere emprender, que quiere salir adelante o que no tenga para el sustento diario, el gobierno de Nuevo León las va a apoyar con 2 mil pesos al mes.

"Hoy van 106 mil, pero son 160, hay todavía 50 mil mujeres que necesito que me ayuden a correr la voz que yo sé que este apoyo las va a ayudar", señaló el Gobernador de Nuevo León.

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Nuevo León ampliará programa "Ayudamos a las Mujeres"; Samuel García busca llegar a 160 mil beneficiarias. Foto: Especial.

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez destacó que el programa Ayudamos a las Mujeres nació a partir de escuchar las necesidades y experiencias de mujeres de Nuevo León, particularmente cuidadoras, jefas de familia y emprendedoras que enfrentan falta de oportunidades y reconocimiento.

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También dio a conocer que además de los 2 mil pesos mensuales, transporte público gratuito, también podrán acceder a talleres de finanzas, emprendimiento, prevención de violencia de género y otros servicios, con el objetivo de brindarles un respiro e impulsar sus proyectos y autonomía.

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"La idea es llegar a todos los rincones de nuestro estado. Que ninguna mujer se quede sin este apoyo que es tan vital y tan importante para poder lograr nuestros sueños, para poder tener este respiro que muchas veces necesitamos y que se merecen, porque esto no es un privilegio. Es algo que históricamente nos merecemos y que hoy se le reconoce a través de la tarjeta de Ayudamos a las Mujeres.

Nuevo León ampliará programa "Ayudamos a las Mujeres"; Samuel García busca llegar a 160 mil beneficiarias. Foto: Especial.

"Porque ayudamos a las mujeres no es solamente un programa, es cada cuidadora, cada emprendedora, cada jefa de familia y cada mujer que hoy está aquí. Esta tarjeta representa un apoyo que pueda darles un respiro, ser un impulso y también recordarles en todo momento que existe una red de apoyo para acompañarlas", apuntó Rodríguez Cantú.

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Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna destacó que esta política pública nació de escuchar las necesidades de las familias y busca brindar mayor tranquilidad y libertad económica a las mujeres. Agregó que el Estado continuará trabajando para ampliar las oportunidades de las mujeres, porque cuando una mujer sale adelante, también lo hacen su familia y Nuevo León.

Nuevo León ampliará programa "Ayudamos a las Mujeres"; Samuel García busca llegar a 160 mil beneficiarias. Foto: Especial.

El secretario Félix Arratia señaló que, desde la coordinación del Gabinete de Igualdad para Todas las Personas, la cual encabeza, continuarán generando estrategias que ayuden a que todas las personas en Nuevo León tengan las mismas oportunidades. Resaltó que se llegará a quienes más lo necesiten, en los 51 municipios, pues hoy se está logrado lo que ningún gobierno ha hecho y eso se nota hoy gracias a la visión del Gobernador Samuel García.

dmrr