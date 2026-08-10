Bajo la dirección creativa del chef Aquiles Chávez, El Palacio de Hierro presenta su Festival de Pozoles donde reúne tradición e innovación a través de distintas versiones del pozole, destacando la riqueza del maíz cacahuazintle y la diversidad de ingredientes que forman parte de la cocina mexicana.

La propuesta busca rendir homenaje a las recetas tradicionales, al mismo tiempo que incorpora nuevas técnicas y combinaciones de sabores que reflejan la visión contemporánea del chef.

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Estas son las versiones de pozole que podrás probar

Entre las creaciones que forman parte del festival se encuentra el ceviche pozolero de camarón y pulpo, una propuesta fresca y marisquera que fusiona mariscos con maíz pozolero, vegetales y cítricos, evocando los sabores más representativos del pozole desde una perspectiva diferente.

Una propuesta fresca y marisquera que fusiona mariscos con maíz pozolero, vegetales y cítricos. Foto: Rodrigo Guerrero. El Universal

Otra de las estrellas del menú es el pozole rojo de mariscos, una interpretación costera del clásico mexicano preparada con un caldo rojo de chiles secos, una selección de mariscos frescos y maíz cacahuazintle.

El pozole negro con frijoles está inspirado en el tradicional frijol con puerco del sureste mexicano. Esta versión combina un caldo oscuro de frijol con maíz cacahuazintle y carne de cerdo, creando un platillo de sabores profundos y reconfortantes.

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Por su parte, el pozole blanco de mi casa rescata la esencia de una receta familiar. Preparado con gallina y cerdo cocinados lentamente, ofrece un caldo lleno de tradición y memoria gastronómica.

Preparado con gallina y cerdo cocinados lentamente, ofrece un caldo lleno de tradición y memoria gastronómica. Foto: Rodrigo Guerrero. El Universal

Postres mexicanos y cervezas para acompañar el pozole

Para complementar la experiencia, el festival presenta el panqué de huitlacoche, una creación que parte de la idea de transformar un clásico panqué de elote en una nueva propuesta. Su textura suave se acompaña con un helado de palomita de maíz con notas de caramelo, logrando un equilibrio entre sabores tradicionales y una presentación innovadora.

La experiencia gastronómica estará acompañada por un maridaje especial con cervezas de Estrella Galicia, con etiquetas como 1906 Reserva Especial, 1906 Black Coupage y Estrella Galicia 00, seleccionadas para complementar los distintos perfiles de sabor del menú.

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Su textura suave se acompaña con un helado de palomita de maíz con notas de caramelo. Foto: Rodrigo Guerrero. El Universal

Con esta colaboración, el chef Aquiles Chávez celebra la versatilidad del pozole, uno de los platillos más representativos de México, llevando al comensal por un recorrido de sabores que conecta tradición, creatividad y orgullo por la cocina nacional.

El menú estará disponible hasta el 30 de septiembre en la sucursal de Durango 230, colonia Roma Norte de la tienda departamental.

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