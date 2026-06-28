La Selección Mexicana ya conoce al rival que enfrentará en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Ecuador será el siguiente obstáculo para el equipo nacional en un compromiso que promete alta exigencia, no solo por el presente de ambas escuadras, sino también por la evolución que ha tenido esta rivalidad en las últimas décadas.

Si bien el balance histórico favorece con claridad al conjunto mexicano, el contexto actual presenta un desafío distinto.

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¿Cómo han sido los enfrentamientos entre México y Ecuador?

En 25 enfrentamientos entre ambas selecciones, México suma 14 victorias, siete empates y apenas cuatro derrotas, números que respaldan su dominio estadístico.

Gran parte de esa ventaja se construyó entre las décadas de los noventa y los primeros años del siglo XXI.

En ese lapso, el Tricolor consiguió triunfos importantes en la Copa América, encuentros amistosos y hasta una victoria en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2002, donde se impuso por marcador de 2-1.

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Sin embargo, el comportamiento de la serie cambió con el paso del tiempo. Ecuador comenzó a competir de igual a igual y encontró resultados positivos en compromisos recientes. En los últimos cinco enfrentamientos, los sudamericanos registran una victoria, mientras que los otros cuatro partidos concluyeron con tres empates y un triunfo mexicano en duelo amistoso disputado en 2019.

El dato que más llama la atención aparece en los torneos oficiales. México no derrota a Ecuador en una competencia oficial desde la Copa América de 2007, cuando consiguió un ajustado triunfo de 2-1 durante la fase de grupos. Desde entonces, los antecedentes en partidos de peso favorecen a la escuadra ecuatoriana o terminan sin vencedor.

Estos son los enfrentamientos entre México y Ecuador: