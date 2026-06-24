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Era cuestión de tiempo para que César Arturo Ramos Palazuelos se convirtiera en el árbitro mexicano con la mayor cantidad de partidos dirigidos en la historia de las Copas del Mundo.
A Norteamérica 2026, Culichi llegó con siete juegos arbitrados, entre Rusia 2018 (tres) y Qatar 2022 (cuatro), por lo que sólo necesitaba de una designación para alcanzar el récord (ocho) que impuso Armando Archundia en Sudáfrica 2010 y dos para superarlo.
El expresidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) impuso la marca hace 16 años, con apenas dos participaciones en Mundiales; dirigió cinco encuentros en Alemania 2006 y tres en Sudáfrica 2010.
Sin embargo, tras impartir justica en el empate (2-2) entre Irán y Nueva Zelanda, de la primera jornada de esta justa mundialista, César Arturo igualó su registro.
Apenas nueve días después de haber hecho historia, Ramos Palazuelos dejó atrás los números de Armando Archundia.
Con su presencia en el duelo entre Escocia y Brasil, el originario de Culiacán impuso un récord para el arbitraje mexicano en las Copas del Mundo.
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No obstante, todo parece indicar que la marca de Culichi seguirá aumentando, ya que, probablemente, tendrá más designaciones en Norteamérica 2026.
El nazareno sinaloense continúa escribiendo su nombre con letras de oro en la historia del arbitraje nacional, pero también quiere hacerlo en la historia del arbitraje internacional.
Tras llegar a nueve partidos dirigidos en el torneo de la FIFA, César Ramos igualó al argentino Néstor Pitana y se colocó a dos de alcanzar al uzbeko Ravshan Irmatov, quien posee el récord con 11, es decir, sólo necesita dos más para hacer historia mundial.
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¿Cuáles son los partidos que ha dirigido César Ramos en los Mundiales?
Rusia 2018
Brasil 1-1 Suiza | Fase de Grupos
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Polonia 0-3 Colombia | Fase de Grupos
Uruguay 2-1 Portugal | Octavos de Final
Qatar 2022
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Dinamarca 0-0 Túnez | Fase de Grupos
Bélgica 0-2 Marruecos | Fase de Grupos
Portugal 6-1 Suiza | Octavos de Final
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Francia 2-2 Marruecos | Semifinal
Norteamérica 2026
Irán 2-2 Nueva Zelanda | Fase de Grupos
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Escocia vs Brasil | Fase de Grupos
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