El próximo 24 de junio, César Arturo Ramos Palazuelos se convertirá en el árbitro mexicano con más partidos mundialistas pitados cuando salte al campo para impartir justicia en el Escocia vs Brasil del Grupo C en la Copa del Mundo 2026.

Este será el segundo duelo que pita el nazareno originario de Culiacán en esta edición del Mundial, el primero fue el polémico juego de Irán vs Nueva Zelanda. Aquí, el azteca alcanzó ocho partidos como central dentro de la máxima competencia de selecciones de la FIFA.

Para este histórico partido, Ramos Palazuelos estará acompañado de los abanderados mexicanos Alberto Morín y Marco Bisguerra, además de contar con los noruegos Espen Eskas como cuarto árbitro y Jan Erik Engan como reserva.

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El árbitro mexicano César Ramos Palazuelos se presentó en el Irán vs Nueva Zelanda. FOTO: AFP

En esta tercera experiencia mundialista, César Ramos superará el récord establecido por su connacional Armando Archundia, quien en dos copas del mundo sumó ocho juegos dirigidos como juez central, marca que ya consiguió el de Sinaloa.

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Archundia logró este registro al pitar cinco juegos en el Mundial de Alemania 2006 (siendo la máxima cantidad que ha pitado un mexicano en una edición) y sumó otros tres duelos en el de Sudáfrica 2010, para así llegar a ocho.

Con el partido de Escocia contra Brasil, Palazuelos sumará su noveno juego pitado en mundiales y de esta forma se establecerá como el árbitro mexicano con más duelos dirigidos.

En Rusia 2018, el tricolor estuvo presente en tres partidos, para el Mundial de Qatar 2022 dirigió cuatro duelos y en la edición de este año ya lleva dos juegos, con la posibilidad de estar en un par más.