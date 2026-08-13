Ser las mejores del mundo tiene sus privilegios, pero también sus exigencias. La Selección Mexicana Femenil de flag football llega al Mundial de Alemania con el peso de una etiqueta que se ha ganado a pulso: Equipo a vencer.

Un reconocimiento construido con campeonatos, constancia y años de trabajo, que hoy colocan al conjunto nacional frente al desafío más importante.

Con la ilusión de asegurar un lugar en Los Ángeles 2028, las bicampeonas de los World Games afrontarán una fase de grupos en la que cada partido será una prueba de carácter. Conscientes de que todos quieren derribar al número uno del ranking mundial, las mexicanas buscarán convertir esa presión en motivación.

“Hoy, somos el equipo número uno del mundo y lo tenemos muy claro. No se trata únicamente de llegar y demostrar por qué ocupamos esa posición, sino de seguir elevando nuestro nivel, como lo hemos hecho año tras año. Vamos a demostrar que México está hecho de guerreras. Lo dejaremos todo en el campo, para llevar al país a lo más alto”, mencionó la quarterback Diana Flores, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El conjunto nacional, que compartirá grupo con Alemania, Eslovenia e Italia, dejó claro —a través de Victoria Chávez, receptora abierta— que la presión de llegar como líder del ranking mundial no modifica sus objetivos.

La jugadora aseguró que México ha trabajado intensamente para este desafío y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un gran nivel en el Mundial.

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“Existe presión, pero es una presión positiva, porque sabemos que las expectativas son muy altas. Estamos conscientes de la responsabilidad que implica conseguir ese boleto olímpico. Hemos crecido muchísimo como equipo y cada una ha trabajado en su área para alcanzar nuestros objetivos”, finalizó la estrella ofensiva.

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