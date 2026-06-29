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Este lunes 29 de junio, continúa la actidad de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
Luego de que la segunda ronda del Mundial comenzara con la victoria (1-0) de Canadá sobre Sudáfrica, se ponen en marcha los demás partidos.
La selección de la Hoja de Maple derrotó a los Bafana Bafana en el estadio Los Angeles, con solitaria anotación de Stephen Eustáquio.
En el minuto 92, los canadienses evitaron los tiempos extras y se clasificaron a los octavos de final, donde se enfrentarán al ganador del duelo entre Países Bajos y Marruecos.
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Horarios y canales para ver EN VIVO HOY los dieciseisavos de final del Mundial 2026
- Brasil vs Japón
- Fecha: Lunes 29 de junio
- Hora: 11:00
- Estadio: Houston
- Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)
- Alemania vs Paraguay
- Fecha: Lunes 29 de junio
- Hora: 14:30
- Estadio: Boston
- Transmisión: Azteca 7/Canal 5/TUDN/ViX Premium (Pase Mundial 2026)
- Países Bajos vs Marruecos
- Fecha: Lunes 29 de junio
- Hora: 19:00
- Estadio: Monterrey
- Transmisión: Azteca 7/Canal 5/TUDN/ViX Premium (Pase Mundial 2026)
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