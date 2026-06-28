Virgil van Dijk tiene claro que Países Bajos enfrentará una de sus pruebas más exigentes en los 16avos de final del Mundial 2026.

El capitán neerlandés reconoció la calidad de Marruecos, aunque dejó claro que su selección llega lista para afrontar el desafío en el estadio Monterrey.

Además del reto futbolístico, el defensor confía en que las gradas jueguen a favor de la Oranje.

“No estoy de acuerdo. Veremos mucho color naranja, nos dieron una buena bienvenida. Siento que habrá muchos aficionados naranjas, es lo que anticipo, quizá me equivoque”.

Van Dijk elogió el nivel de su rival y destacó que el cuerpo técnico realizó un análisis profundo para preparar el encuentro.

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“Será un partido difícil contra un equipo de jerarquía y calidad. Tienen uno de los mejores laterales del fútbol, un delantero que está en forma, un arquero experimentado y un técnico bueno, pero nosotros estamos bien preparados”.

El capitán del combinado neerlandés insistió en que el equipo aprovechó al máximo los días previos al encuentro.

“Lo hemos analizado muy bien. Hemos tenido dos buenas sesiones de entrenamiento, por lo que estamos listos. Será un duelo difícil, duro, y esto es lo que anticipamos; es justo el tipo de partido en el que uno quiere participar”.

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Para el jugador del Liverpool , el contexto del duelo eleva todavía más la exigencia.

“Esto es lo que nos tocó, será un partidazo. Estamos preparados para jugar contra Marruecos. Hay muchas condiciones; es un partido de eliminación directa donde daremos todo”.

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Sobre el escenario del compromiso, Van Dijk reconoció que todavía no conoce todos los detalles del inmueble, aunque sí identificó un factor que podría influir durante los 90 minutos.

“No, no he visto detalles. Es siempre necesario conocerlo, pero es un estadio muy bonito. El calor jugará, por supuesto”.

El líder de la defensa neerlandesa también subrayó que la clave estará en el funcionamiento colectivo.

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“Esperemos que mañana se vea esa fuerza defensiva. No defendemos solo; somos un equipo. Hay que estar compactos. Me siento responsable. Tenemos claro que, ante un equipo que ataca los espacios, debemos atenderlo bien”.

Finalmente, Van Dijk habló sobre la importancia de mantener la calma en los momentos decisivos.

“No lo veo así. Para empezar, tenemos un plan claro y hay que seguirlo. Debemos comunicarnos mucho. En ocasiones no podemos ir todos al ataque y hay que tener paciencia”.

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Además, recordó una experiencia personal sobre los penales: “Yo fallé un penal después del Mundial y no me sentí bien al respecto. Tuve uno importante ante Grecia y lo convertí”.