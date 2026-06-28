Inglaterra terminó la fase de grupos de manera invicta, con dos victorias (Croacia y Panamá) y un empate (Ghana).

Con siete puntos, los Tres Leones se quedaron con el primer lugar del Grupo L y clasificaron a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El Equipo de la Rosa se enfrentará en la siguiente ronda a República Democrática del Congo que logró finalizar la fase de grupos como uno de los mejores terceros lugares, gracias a las cuatro unidades que sumó con su triunfo (3-1) sobre Uzbekistán y su empate (1-1) con Portugal.

Los ingleses cumplieron con su misión y el haber derrotado a los croatas, en el duelo clave de su sector, les permitió jugar contra los Leopardos, en lugar de que ante Portugal.

La escuadra de Thomas Tuchel parte como favorita para quedarse con el boleto de los octavos de final; sin embargo, no puede confiarse y deberá estar 100% enfocada para no quedar eliminada.

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Incluso, el director técnico alemán evitó hablar sobre un hipotético cruce con México en los octavos de final, ya que están ubicados del mismo llave de la clave.

El Tricolor estará midiendo fuerzas con Ecuador, en los octavos de final, por lo que, si avanza a la siguiente ronda e Inglaterra también lo hace, estarían viéndose las caras.

Antes de pensar en ese duelo, el seleccionador de los ingleses prefirió enfocarse en República Democrática del Congo.

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"Es posible, pero hay un partido antes, ¿no? Sólo hay un partido en el que podemos concentrarnos y ese es el siguiente partido", respondió ante el cuestionamiento.

Thomas Tuchel reconoció que afrontarán un juego difícil, por lo que no puede darse el juego de futurear.

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"Si nos dejamos llevar y empezamos a hablar de la posible ronda de dieciseisavos vamos a ser castigados, tenemos un partido difícil en cuatro días", aseguró.

El estratega alemán afirmó que sólo tiene cabeza para los Leopardos, aunque le gustaría hablar sobre el posible choque con el Tricolor de Javier Aguirre.

"Me encantaría hablar de eso, pero necesitamos mantenernos concentrados, sólo hay un partido en cuatro días y no es México, no es en México, es en Atlanta y necesitamos estar listos para eso", sentenció.