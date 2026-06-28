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Ya comenzó la fase de matar o morir en el Mundial 2026. Este domingo, Canadá eliminó a Sudáfrica en el primer duelo de los dieciseisavos de final para así continuar con la búsqueda de llegar lo más lejos posible.
Desde el comienzo de la Copa del Mundo, los partidos que se han transmitido en televisión abierta han sido pocos, algo que se repetirá en esta etapa del certamen de la FIFA.
Durante la fase de grupos, la gran mayoría de los encuentros fueron transmitidos a través de la plataforma de VIX con el pase mundialista, el cual está en alrededor de 800 pesos para quien guste adquirirlo y no perderse ningún duelo de la instancia en la que estamos.
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Con partidos atractivos en esta fase, algunos de ellos serán transmitidos por medio de televisión abierta para que la afición pueda disfrutar de ellos.
Partidos de dieciseisavos de final que van por TV abierta
- Brasil vs Japón | lunes 29 de junio | 11:00 horas | Estadio Houston | Azteca 7 y ViX Premium
- Alemania vs Paraguay | lunes 29 de junio | 14:30 horas | Estadio Boston | Canal 5, TUDN y ViX Premium
- México vs Ecuador | martes 30 de junio | 19:00 horas | Estadio Ciudad de México | Canal 5, Azteca 7, Canal 9, TUDN, ViX Premium
- Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina | miércoles 1 de julio | 18:00 horas | Estadio de la Bahía de San Francisco | Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium
- España vs Austria | jueves 2 de julio | 13:00 horas | Estadio Los Ángeles | Canal 5, TUDN y ViX Premium
- Portugal vs Croacia | jueves 2 de julio | 17:00 horas | Estadio de Toronto | Azteca 7 y ViX Premium
- Argentina vs Cabo Verde | viernes 3 de julio | 15:00 horas | Estadio Miami | Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium
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