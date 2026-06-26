El duelo entre Uruguay y España, en el estadio Guadalajara, se vivió en una atmósfera cargada de ilusión, por parte de las dos aficiones que se dieron cita presenciar un choque entre dos gigantes del futbol mundial.

Tanto los uruguayos como los españoles, eran conscientes de que estaban por presenciar uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026; por eso, su motivación era diferente desde antes de ingresar al inmueble tapatío.

La previa del encuentro tuvo de todo. Personas sumamente emocionadas que viajaron miles de kilómetros para alentar a sus selecciones, aficionados mexicanos que no dejaron pasar la oportunidad de ver a dos campeonas del mundo e, incluso, un fuerte aguacero que no fue impedimento para que la fiesta se desarrollara como si el cielo no se estuviera cayendo.

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Desde que se abrieron las puertas del estadio y el público comenzó a ingresar, quedó claro que La Roja jugaría en condición de local.

“En México, siempre le damos la bienvenida a todos y queremos que se sientan como en casa” ❤️



Estos aficionados apoyan a España 🇪🇸 y quieren que Lamine Yamal se haga presente en el marcador 🔝



Miguel Flores | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/HngY7PlBuN — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 27, 2026

El apoyo de la afición tricolor no pasó desapercibido y fue agradecido por las personas que viajaron desde territorio español.

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“La gente mexicana es súper agradable, todo ha sido perfecto y nos han tratado súper bien. La ciudad es muy bonita y la estamos disfrutando, me encanta muchísimo”, expresó con emoción un español a EL UNIVERSAL Deportes.

Para los españoles, el cariño que reciben en nuestro país los hace sentir “como en casa” y dan “muchas gracias” por el recibimiento.

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“Estamos encantados de estar en Guadalajara, es una ciudad increíble. Desde que llegamos, la verdad es que México ha sido fenomenal; nos han tratado muy bien, son hospitalarios”, valoró otro seguidor de La Roja

Respecto a las aspiraciones que tiene el equipo de Luis de la Fuente en la Copa del Mundo, la afición española confía en esta generación y en el proyecto del director técnico, pero prefieren mantener los pies sobre la tierra.

“España es una de las favoritas en el Mundial, tenemos muy buenos jugadores, pero hay que ir partido a partido, hay que ser humildes”, afirmó un habitante de Madrid.