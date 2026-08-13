Ciudad Victoria, Tamaulipas- Autoridades y habitantes de la región señalaron que la caída de un rayo originó un incendio forestal en la Sierra de San Carlos, en el sitio conocido como Cerro del Diente.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que personal de la Guardia Estatal activó el Plan Tamaulipas para controlar el fuego.

Según el reporte, se trata de un incendio de tipo superficial, y en las acciones participan elementos de la Guardia Estatal, en coordinación con personal de Protección Civil del Estado, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Obras Públicas, así como personas voluntarias y habitantes del ejido Unión Morales.

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Debido a las condiciones de viento que prevalecen en la zona, el incendio permanece activo en un sector de la ladera, donde se observa una columna de humo densa; sin que hasta el momento represente riesgo para la población.

Como parte de las labores de prevención y control, los cuerpos de emergencia y brigadistas utilizan guardarrayas para contener el avance del fuego y evitar que se propague hacia otras áreas de la zona serrana.

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Se mantiene la vigilancia permanente sobre el comportamiento del incendio y se trabaja de manera coordinada para atender los puntos que permanecen activos.

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