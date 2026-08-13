Caborca, Sonora. - La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora obtuvo sentencia condenatoria de 45 años de prisión contra José Eduardo “N” y Michelle Amairani “N”, por el delito de homicidio infantil cometido en perjuicio de una recién nacida dentro de un hotel en Caborca.

Además de la pena de privativa de la libertad, se impuso una multa de 325 mil 710 pesos, así como la reparación del daño material de manera genérica y 5 mil 428 pesos por concepto de daño moral, para cada responsable.

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Los hechos se cometieron el 30 de noviembre de 2024, aproximadamente entre las 03:30 y 04:00 horas, cuando ambos sentenciados se encontraban hospedados en un hotel ubicado en calle Quiroz y Mora, entre calles 10 y 11, en la colonia Centro.

Las investigaciones acreditaron que en el interior de la habitación privaron de la vida a la recién nacida mediante asfixia mecánica por sofocación y estrangulamiento, lesiones que provocaron su fallecimiento en el lugar.

Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue colocado en un contenedor de basura cercano a la habitación, hecho que formó parte de las pruebas integrados por el Ministerio Público para acreditar la responsabilidad penal de los ahora sentenciados.

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