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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que el 53.3 por ciento de los aspirantes convocados a la ciudad de Oaxaca, no se presentaron para aplicar el examen de control.
En un comunicado, precisó que únicamente asistieron a la evaluación un total de 894 jóvenes de los mil 920 que fueron convocados; es decir, el 46.7% de los aspirantes.
Ayer, el director general de Comunicación Social de la UNAM, Mauricio López, detalló que de los convocados de los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, sólo mil 293 descargaron su cita.
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En la ciudad de Oaxaca la aplicación del examen de control se dividió en tres turnos: de las 9:00 a 12:00 horas, de las 13:00 a 16:00 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas. Durante la jornada, se observó que alrededor de la mitad de los espacios destinados para los aspirantes se encontraban vacías en cada uno de los turnos.
Hoy, la UNAM informó que la aplicación del Examen de Control Presencial para ingresar a la licenciatura se realizó sin contratiempos.
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“En la ciudad del estado de Guanajuato en total, en los dos días, asistieron un mil 717 personas, en tanto que en la segunda entidad (Oaxaca) se presentaron 894 aspirantes registrados”, precisó.
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